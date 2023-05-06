Вирусолог объяснил, какая инфекция угрожает человечеству после пандемии COVID-19

После пандемии коронавируса самой большой угрозой для человечества является мутация в вирусе гриппа, которая увеличит его летальность. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
«Самая большая угроза, которую наука ожидает, это возникновение мутантов у вирусов гриппа, которые окажутся очень летальными. Есть расчеты, которые говорят о том, что такие рекомбинанты между вирусами человека и вирусами птиц могут возникнуть. При мутациях в определенных местах генома могут возникнуть варианты, которые при заражении человека часто будут заканчиваться смертью», — сказал Анатолий Альтштейн.
5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии коронавируса. Эпидемия продлилась чуть больше трех лет. За это время умерло более 20 миллионов человек.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!