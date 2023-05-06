Вирусолог объяснил, какая инфекция угрожает человечеству после пандемии COVID-19

Профессор Альтштейн: после COVID-19 человечеству грозит смертельная мутация вируса гриппа

07 мая 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Мутация в вирусе гриппа может увеличить его летальность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После пандемии коронавируса самой большой угрозой для человечества является мутация в вирусе гриппа, которая увеличит его летальность. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Самая большая угроза, которую наука ожидает, это возникновение мутантов у вирусов гриппа, которые окажутся очень летальными. Есть расчеты, которые говорят о том, что такие рекомбинанты между вирусами человека и вирусами птиц могут возникнуть. При мутациях в определенных местах генома могут возникнуть варианты, которые при заражении человека часто будут заканчиваться смертью», — сказал Анатолий Альтштейн. 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии коронавируса. Эпидемия продлилась чуть больше трех лет. За это время умерло более 20 миллионов человек.

После пандемии коронавируса самой большой угрозой для человечества является мутация в вирусе гриппа, которая увеличит его летальность. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. «Самая большая угроза, которую наука ожидает, это возникновение мутантов у вирусов гриппа, которые окажутся очень летальными. Есть расчеты, которые говорят о том, что такие рекомбинанты между вирусами человека и вирусами птиц могут возникнуть. При мутациях в определенных местах генома могут возникнуть варианты, которые при заражении человека часто будут заканчиваться смертью», — сказал Анатолий Альтштейн. 5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии коронавируса. Эпидемия продлилась чуть больше трех лет. За это время умерло более 20 миллионов человек.