В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских во всем мире

Начальник ГУР Украины Буданов: мы будем истреблять русских в любой точке мира
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов хочет истребить русских Фото:

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Об этом желании он заявил в беседе с Yahoo News.

«Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира», — сказал Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не подтвердив причастность ГУР к ее убийству. При этом Буданов не считает геноцид русских терроризмом.

Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также российская армия занимается освобождением территорий Донбасса, где русскоговорящее население подвергалось геноциду со стороны Украины. Также в издании Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских и навязать России «войну поколений». Также депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал, что Киев хочет «забросать трупами границу с РФ».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Об этом желании он заявил в беседе с Yahoo News. «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира», — сказал Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не подтвердив причастность ГУР к ее убийству. При этом Буданов не считает геноцид русских терроризмом. Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также российская армия занимается освобождением территорий Донбасса, где русскоговорящее население подвергалось геноциду со стороны Украины. Также в издании Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских и навязать России «войну поколений». Также депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал, что Киев хочет «забросать трупами границу с РФ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...