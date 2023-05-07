В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских во всем мире

Начальник ГУР Украины Буданов: мы будем истреблять русских в любой точке мира

07 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов хочет истребить русских Фото: Официальный сайт президента Украины Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Об этом желании он заявил в беседе с Yahoo News. «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира», — сказал Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не подтвердив причастность ГУР к ее убийству. При этом Буданов не считает геноцид русских терроризмом. Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также российская армия занимается освобождением территорий Донбасса, где русскоговорящее население подвергалось геноциду со стороны Украины. Также в издании Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских и навязать России «войну поколений». Также депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал, что Киев хочет «забросать трупами границу с РФ».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что киевский режим будет проталкивать геноцид русского народа во всем мире. Об этом желании он заявил в беседе с Yahoo News. «Мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира», — сказал Кирилл Буданов. Так он ответил на вопрос об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, не подтвердив причастность ГУР к ее убийству. При этом Буданов не считает геноцид русских терроризмом. Россия проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также российская армия занимается освобождением территорий Донбасса, где русскоговорящее население подвергалось геноциду со стороны Украины. Также в издании Global Research писали, что украинские власти намерены избавиться от этнических русских и навязать России «войну поколений». Также депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал, что Киев хочет «забросать трупами границу с РФ».