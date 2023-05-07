Yle: шведы гордятся тем, что наживаются на украинском кризисе

Украинский кризис позволил шведской военной промышленности увеличить производительность до рекордных показателей, что стало поводом для гордости у местных жителей. Как сообщили финские журналисты, шведы зарабатывают на производстве БМП и гусеничных вездеходов.
«Конфликт на Украине нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест», — передает слова жителя шведского города Эрншельдсвик Лейфа Седерлинда издание Yle. «Мы гордимся тем, что штаб-квартира находится именно здесь», — рассказала Тина Лив. Компания по производству оборонной техники BAE Systems Hägglunds принадлежит британцам, но штаб-квартира расположена в Эрншельдсвике.
В городе с населением 55 тысяч человек уровень безработицы за два года снизился до 6%. Сейчас этот показатель ниже, что по всей Швеции.
Ранее британцы негативно отреагировали на интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО.
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