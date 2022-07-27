Британцы: Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО

27 июля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В интернете негативно отреагировали на недавнее интервью Елены Зеленской Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты «Daily Mail» негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. «Пара миллиардов долларов сделают любой брак крепким» — считает jucd911. По мнению пользователя, секрет отношений пары Зеленских заключается в деньгах, которые они зарабатывают на российской спецоперации. Также пользователи вспомнили о том, что оружие, которое поставлял Запад, Украина продает на черном рынке, и задались вопросом — связана ли с этим чета Зеленских?

«Бьюсь об заклад, они оба зарабатывают на продаже оружия», — размышляет Sidney Bear. Другой пользователь продолжает мысль о том, что Зеленские зарабатывают на конфликте с РФ. «Их оффшорные банковские счета трещат от денег», — пишет Wellers21. Ранее британцы раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену из-за ее слов о том, что конфликт внутри страны сблизил ее с мужем. Они считают, что ее не интересует Украина. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса.

Читатели британской газеты «Daily Mail» негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. «Пара миллиардов долларов сделают любой брак крепким» — считает jucd911. По мнению пользователя, секрет отношений пары Зеленских заключается в деньгах, которые они зарабатывают на российской спецоперации. Также пользователи вспомнили о том, что оружие, которое поставлял Запад, Украина продает на черном рынке, и задались вопросом — связана ли с этим чета Зеленских? «Бьюсь об заклад, они оба зарабатывают на продаже оружия», — размышляет Sidney Bear. Другой пользователь продолжает мысль о том, что Зеленские зарабатывают на конфликте с РФ. «Их оффшорные банковские счета трещат от денег», — пишет Wellers21. Ранее британцы раскритиковали жену президента Украины Владимира Зеленского Елену из-за ее слов о том, что конфликт внутри страны сблизил ее с мужем. Они считают, что ее не интересует Украина. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита жителей Донбасса.