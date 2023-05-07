Тысячи волонтеров вышли на тушение пожаров в Свердловской области

08 мая 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Губернатор Куйвашев отметил вклад волонтеров в борьбу с пожарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области на тушение пожаров 7 мая вышли шесть тысяч волонтеров. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал их настоящими героями. «Вчера на тушение пожаров в регионе вышли 6000 волонтеров. Спасибо каждому, вы все — настоящие герои», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на губернатора. Куйвашев добавил, что те, кто не может выйти на борьбу с огнем, может помочь другим способом. К примеру, принести питьевую воду, продукты или оборудование для волонтеров в Дом добровольцев на Крылова, 2. «Звоните по номеру +7 (343) 382-23-77, вас проконсультируют», — отметил губернатор. В Свердловской области продолжают борьбу с пожарами. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.

В Свердловской области на тушение пожаров 7 мая вышли шесть тысяч волонтеров. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал их настоящими героями. «Вчера на тушение пожаров в регионе вышли 6000 волонтеров. Спасибо каждому, вы все — настоящие герои», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на губернатора. Куйвашев добавил, что те, кто не может выйти на борьбу с огнем, может помочь другим способом. К примеру, принести питьевую воду, продукты или оборудование для волонтеров в Дом добровольцев на Крылова, 2. «Звоните по номеру +7 (343) 382-23-77, вас проконсультируют», — отметил губернатор. В Свердловской области продолжают борьбу с пожарами. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.