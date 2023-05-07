07 мая 2023

Тысячи волонтеров вышли на тушение пожаров в Свердловской области

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, пожар, лесной пожар, тушение лесных пожаров, заградительная полоса
Губернатор Куйвашев отметил вклад волонтеров в борьбу с пожарами Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Свердловской области на тушение пожаров 7 мая вышли шесть тысяч волонтеров. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал их настоящими героями.

«Вчера на тушение пожаров в регионе вышли 6000 волонтеров. Спасибо каждому, вы все — настоящие герои», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на губернатора.

Куйвашев добавил, что те, кто не может выйти на борьбу с огнем, может помочь другим способом. К примеру, принести питьевую воду, продукты или оборудование для волонтеров в Дом добровольцев на Крылова, 2. «Звоните по номеру +7 (343) 382-23-77, вас проконсультируют», — отметил губернатор.

В Свердловской области продолжают борьбу с пожарами. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.

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В Свердловской области на тушение пожаров 7 мая вышли шесть тысяч волонтеров. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал их настоящими героями. «Вчера на тушение пожаров в регионе вышли 6000 волонтеров. Спасибо каждому, вы все — настоящие герои», — пишет telegram-канал «Не для протокола», ссылаясь на губернатора. Куйвашев добавил, что те, кто не может выйти на борьбу с огнем, может помочь другим способом. К примеру, принести питьевую воду, продукты или оборудование для волонтеров в Дом добровольцев на Крылова, 2. «Звоните по номеру +7 (343) 382-23-77, вас проконсультируют», — отметил губернатор. В Свердловской области продолжают борьбу с пожарами. URA.RU ведет прямую трансляцию, где собирает всю актуальную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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