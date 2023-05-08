Песков рассказал о планах Путина и его гостей на День Победы

Лидеры стран СНГ, прибывшие в Москву на парад Победы, вместе с российским лидером Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В 10:00 утра начнется непосредственно парад, президент России выступит, главы государства будут с ним на трибуне, далее будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. Далее у глав государств запланирован с нашим президентом неформальный завтрак», — передают слова Пескова в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
В День победы Москву посетят президенты Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Белорусский лидер Александр Лукашенко стал шестым из лидеров стран СНГ, которые примут участие в праздничным мероприятиях. Он прибыл в Москву 8 мая. Ранее лидеры указанных стран приняли приглашение Владимира Путина посетить столицу России 9 мая.
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