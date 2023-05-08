08 мая 2023
07 мая 2023

Губернатор ХМАО облетит Нижневартовск с портретами «Бессмертного полка» в День Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, авиашоу, барсы
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы». Как передает корреспондент URA.RU с аэродрома в Нижневартовске, Комарова совместно с волонтерами Победы облетит город на борту самолета с портретом деда в рамках акции «Бессмертный полк в небе над Югрой».

«Губернатор поднимется в воздух на самолете. В кабине находится портрет ее деда Владимира Федюченко, участвовавшего в обороне Севастополя. Всего на фюзеляжах самолетов „Барсов“ размещено около 1500 портретов „Бессмертного полка“, которые прислали жители Югры. Вместе с главой региона в полете над Нижневартовском примут участие и волонтеры Победы. Пилоты „Барсов“ также полетят с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную», — сообщает журналист агентства.

Полет запланирован 9 мая на 12.30, однако многое будет зависеть от погоды. Создатель группы, депутат думы Сургута Евгений Барсов отметил, что из-за сильного ветра экипажу пришлось отказаться от выполнения фигур высшего пилотажа. «Возможно, если погода наладится во время перелета в Сургут (туда „Барсы“ отправятся уже без Комаровой — прим. URA.RU), то там мы покажем новую пилотажную фигуру „веер“», — уточнил Барсов.

Ранее URA.RU писало о планах губернатора Комаровой полететь с «Барсами» в День Победы. Инсайд подтвердился.

На этом самолете размещен портрет деда губернатора
На этом самолете размещен портрет деда губернатора
Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы». Как передает корреспондент URA.RU с аэродрома в Нижневартовске, Комарова совместно с волонтерами Победы облетит город на борту самолета с портретом деда в рамках акции «Бессмертный полк в небе над Югрой». «Губернатор поднимется в воздух на самолете. В кабине находится портрет ее деда Владимира Федюченко, участвовавшего в обороне Севастополя. Всего на фюзеляжах самолетов „Барсов“ размещено около 1500 портретов „Бессмертного полка“, которые прислали жители Югры. Вместе с главой региона в полете над Нижневартовском примут участие и волонтеры Победы. Пилоты „Барсов“ также полетят с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную», — сообщает журналист агентства. Полет запланирован 9 мая на 12.30, однако многое будет зависеть от погоды. Создатель группы, депутат думы Сургута Евгений Барсов отметил, что из-за сильного ветра экипажу пришлось отказаться от выполнения фигур высшего пилотажа. «Возможно, если погода наладится во время перелета в Сургут (туда „Барсы“ отправятся уже без Комаровой — прим. URA.RU), то там мы покажем новую пилотажную фигуру „веер“», — уточнил Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора Комаровой полететь с «Барсами» в День Победы. Инсайд подтвердился.
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