Губернатор ХМАО облетит Нижневартовск с портретами «Бессмертного полка» в День Победы. Фото, видео

09 мая 2023 в 09:21 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы». Как передает корреспондент URA.RU с аэродрома в Нижневартовске, Комарова совместно с волонтерами Победы облетит город на борту самолета с портретом деда в рамках акции «Бессмертный полк в небе над Югрой». «Губернатор поднимется в воздух на самолете. В кабине находится портрет ее деда Владимира Федюченко, участвовавшего в обороне Севастополя. Всего на фюзеляжах самолетов „Барсов“ размещено около 1500 портретов „Бессмертного полка“, которые прислали жители Югры. Вместе с главой региона в полете над Нижневартовском примут участие и волонтеры Победы. Пилоты „Барсов“ также полетят с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную», — сообщает журналист агентства. Полет запланирован 9 мая на 12.30, однако многое будет зависеть от погоды. Создатель группы, депутат думы Сургута Евгений Барсов отметил, что из-за сильного ветра экипажу пришлось отказаться от выполнения фигур высшего пилотажа. «Возможно, если погода наладится во время перелета в Сургут (туда „Барсы“ отправятся уже без Комаровой — прим. URA.RU), то там мы покажем новую пилотажную фигуру „веер“», — уточнил Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора Комаровой полететь с «Барсами» в День Победы. Инсайд подтвердился. На этом самолете размещен портрет деда губернатора Фото: Светлана Овчинникова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы». Как передает корреспондент URA.RU с аэродрома в Нижневартовске, Комарова совместно с волонтерами Победы облетит город на борту самолета с портретом деда в рамках акции «Бессмертный полк в небе над Югрой». «Губернатор поднимется в воздух на самолете. В кабине находится портрет ее деда Владимира Федюченко, участвовавшего в обороне Севастополя. Всего на фюзеляжах самолетов „Барсов“ размещено около 1500 портретов „Бессмертного полка“, которые прислали жители Югры. Вместе с главой региона в полете над Нижневартовском примут участие и волонтеры Победы. Пилоты „Барсов“ также полетят с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную», — сообщает журналист агентства. Полет запланирован 9 мая на 12.30, однако многое будет зависеть от погоды. Создатель группы, депутат думы Сургута Евгений Барсов отметил, что из-за сильного ветра экипажу пришлось отказаться от выполнения фигур высшего пилотажа. «Возможно, если погода наладится во время перелета в Сургут (туда „Барсы“ отправятся уже без Комаровой — прим. URA.RU), то там мы покажем новую пилотажную фигуру „веер“», — уточнил Барсов. Ранее URA.RU писало о планах губернатора Комаровой полететь с «Барсами» в День Победы. Инсайд подтвердился.