Губернатор Комарова полетит в небе над ХМАО с пилотажной группой «Барсы». Инсайд

21 апреля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова полетит с «Барсами» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует пролететь в небе над Югрой с портретом деда на флюзеляже самолета. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что глава региона примет участие в патриотической акции «Бессмертный полк в небе Югры», которую организует женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута к Дню Победы. «Губернатор ХМАО планирует возглавить пилотажную группу „Барсы“ во время полета „Бессмертного полка в небе Югры“. На флюзеляже будет размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны. Акция пока окончательно не согласована, но переговоры с летной группой уже идут», — поделился инсайдер. Депутат думы Сургута Евгений Барсов, создатель пилотажной группы, подтвердил, что губернатор может принять участие в акции, пролетев на самолете с «Барсами». «Но пока все еще находится на стадии согласования, и мы не можем утверждать, что акция пройдет именно в таком формате, и что она пройдет вообще. Все пока в разработке. Соответственно, точного маршрута и даты пока нет, но мы были бы очень рады провести именно такой „Бессмертный полк в небе Югры“», — уточнил депутат.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует пролететь в небе над Югрой с портретом деда на флюзеляже самолета. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что глава региона примет участие в патриотической акции «Бессмертный полк в небе Югры», которую организует женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута к Дню Победы. «Губернатор ХМАО планирует возглавить пилотажную группу „Барсы“ во время полета „Бессмертного полка в небе Югры“. На флюзеляже будет размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны. Акция пока окончательно не согласована, но переговоры с летной группой уже идут», — поделился инсайдер. Депутат думы Сургута Евгений Барсов, создатель пилотажной группы, подтвердил, что губернатор может принять участие в акции, пролетев на самолете с «Барсами». «Но пока все еще находится на стадии согласования, и мы не можем утверждать, что акция пройдет именно в таком формате, и что она пройдет вообще. Все пока в разработке. Соответственно, точного маршрута и даты пока нет, но мы были бы очень рады провести именно такой „Бессмертный полк в небе Югры“», — уточнил депутат.