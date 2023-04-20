20 апреля 2023

Губернатор Комарова полетит в небе над ХМАО с пилотажной группой «Барсы». Инсайд

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Молодёжная акция «Звезда Победы» с участием Губернатора Югры Натальи Комаровой и вело и мотопробег. Сургут, авиашоу, барсы
Губернатор ХМАО Наталья Комарова полетит с «Барсами» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует пролететь в небе над Югрой с портретом деда на флюзеляже самолета. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что глава региона примет участие в патриотической акции «Бессмертный полк в небе Югры», которую организует женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута к Дню Победы.

«Губернатор ХМАО планирует возглавить пилотажную группу „Барсы“ во время полета „Бессмертного полка в небе Югры“. На флюзеляже будет размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны. Акция пока окончательно не согласована, но переговоры с летной группой уже идут», — поделился инсайдер.

Депутат думы Сургута Евгений Барсов, создатель пилотажной группы, подтвердил, что губернатор может принять участие в акции, пролетев на самолете с «Барсами». «Но пока все еще находится на стадии согласования, и мы не можем утверждать, что акция пройдет именно в таком формате, и что она пройдет вообще. Все пока в разработке. Соответственно, точного маршрута и даты пока нет, но мы были бы очень рады провести именно такой „Бессмертный полк в небе Югры“», — уточнил депутат.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует пролететь в небе над Югрой с портретом деда на флюзеляже самолета. Источник URA.RU в окружном правительстве сообщил, что глава региона примет участие в патриотической акции «Бессмертный полк в небе Югры», которую организует женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута к Дню Победы. «Губернатор ХМАО планирует возглавить пилотажную группу „Барсы“ во время полета „Бессмертного полка в небе Югры“. На флюзеляже будет размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны. Акция пока окончательно не согласована, но переговоры с летной группой уже идут», — поделился инсайдер. Депутат думы Сургута Евгений Барсов, создатель пилотажной группы, подтвердил, что губернатор может принять участие в акции, пролетев на самолете с «Барсами». «Но пока все еще находится на стадии согласования, и мы не можем утверждать, что акция пройдет именно в таком формате, и что она пройдет вообще. Все пока в разработке. Соответственно, точного маршрута и даты пока нет, но мы были бы очень рады провести именно такой „Бессмертный полк в небе Югры“», — уточнил депутат.
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