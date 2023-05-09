Глава Еврокомиссии приехала в Киев и похвалила Зеленского за отмену Дня Победы

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НАТО. Москва. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Владимир Зеленский принял верное решение, отменив День Победы на Украине, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и выразила одобрение решению президента Украины Владимира Зеленского отмечать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Столица Украины, по ее мнению, является лучшим местом для того, чтобы отметить этот праздник.

«Приветствую решение Зеленского отменить День Победы и сделать 9 мая Днем Европы здесь, в Украине», — написала фон дер Ляйен в социальных сетях. Она выразила удовлетворение тем, что она вновь посетила Киев и назвала этот город лучшим местом для празднования Дня Европы.

Ранее Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы на Украине. Вместо праздника Победы в украинском государстве 9 мая будет праздноваться День Европы. Данное решение призвано подчеркнуть единство украинцев с Европой. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал такое решение украинского президента возмутительным, так как для большого количества украинцев 9 Мая является священным днем, передает агентство Nation News.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и выразила одобрение решению президента Украины Владимира Зеленского отмечать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Столица Украины, по ее мнению, является лучшим местом для того, чтобы отметить этот праздник. «Приветствую решение Зеленского отменить День Победы и сделать 9 мая Днем Европы здесь, в Украине», — написала фон дер Ляйен в социальных сетях. Она выразила удовлетворение тем, что она вновь посетила Киев и назвала этот город лучшим местом для празднования Дня Европы. Ранее Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы на Украине. Вместо праздника Победы в украинском государстве 9 мая будет праздноваться День Европы. Данное решение призвано подчеркнуть единство украинцев с Европой. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал такое решение украинского президента возмутительным, так как для большого количества украинцев 9 Мая является священным днем, передает агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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