Глава Еврокомиссии приехала в Киев и похвалила Зеленского за отмену Дня Победы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и выразила одобрение решению президента Украины Владимира Зеленского отмечать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Столица Украины, по ее мнению, является лучшим местом для того, чтобы отметить этот праздник.
«Приветствую решение Зеленского отменить День Победы и сделать 9 мая Днем Европы здесь, в Украине», — написала фон дер Ляйен в социальных сетях. Она выразила удовлетворение тем, что она вновь посетила Киев и назвала этот город лучшим местом для празднования Дня Европы.
Ранее Владимир Зеленский отменил празднование Дня Победы на Украине. Вместо праздника Победы в украинском государстве 9 мая будет праздноваться День Европы. Данное решение призвано подчеркнуть единство украинцев с Европой. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал такое решение украинского президента возмутительным, так как для большого количества украинцев 9 Мая является священным днем, передает агентство Nation News.
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