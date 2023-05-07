07 мая 2023

Зеленский отменил День Победы на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что 9 мая на Украине будет День Европы Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Об этом сообщил сам Зеленский. Законопроект был сразу принят.

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«Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Указ опубликован на сайте президента Украины. Он уточнил, что 9 мая Украина будет праздновать День Европы.

Украина уже много лет проводит дерусификацию, уничтожая любые связи с прошлым в составе СССР. Так, власти Полтавской области заявили о желании снять с учета 164 советских памятника, пишет RT. Подобные демонтажи проходят во всех регионах Украины.

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Украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Об этом сообщил сам Зеленский. Законопроект был сразу принят. «Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Указ опубликован на сайте президента Украины. Он уточнил, что 9 мая Украина будет праздновать День Европы. Украина уже много лет проводит дерусификацию, уничтожая любые связи с прошлым в составе СССР. Так, власти Полтавской области заявили о желании снять с учета 164 советских памятника, пишет RT. Подобные демонтажи проходят во всех регионах Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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