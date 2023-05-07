Зеленский отменил День Победы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Об этом сообщил сам Зеленский. Законопроект был сразу принят.
«Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», — пишет Зеленский в своем telegram-канале. Указ опубликован на сайте президента Украины. Он уточнил, что 9 мая Украина будет праздновать День Европы.
Украина уже много лет проводит дерусификацию, уничтожая любые связи с прошлым в составе СССР. Так, власти Полтавской области заявили о желании снять с учета 164 советских памятника, пишет RT. Подобные демонтажи проходят во всех регионах Украины.
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