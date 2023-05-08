В тушении пожара рядом с «Курганприбором» участвуют 11 человек личного состава МЧС
В Кургане рядом с оборонным заводом «СКТБ Курганприбор» загорелся камыш. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Рядом с „Курганприбором“ что-то горит. Разгорается все сильнее и сильнее», — рассказывают очевидцы. Другие очевидцы сообщают, что пожар находится ближе к психдиспансеру на улице Смирнова, 7.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что произошло возгорание камыша. «Горит камыш, площадь возгорания — 500 квадратных метров. Работают 11-я ПСЧ, 9-я ПСЧ, 6-я ПСЧ. Участвуют в тушении 11 человек и три единицы техники», — сообщают в ведомстве.
Рядом с оборонным заводом загорелся камыш
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