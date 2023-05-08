08 мая 2023

Возле оборонного завода в Кургане возник пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
В тушении пожара рядом с «Курганприбором» участвуют 11 человек личного состава МЧС Фото:

В Кургане рядом с оборонным заводом «СКТБ Курганприбор» загорелся камыш. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Рядом с „Курганприбором“ что-то горит. Разгорается все сильнее и сильнее», — рассказывают очевидцы. Другие очевидцы сообщают, что пожар находится ближе к психдиспансеру на улице Смирнова, 7.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что произошло возгорание камыша. «Горит камыш, площадь возгорания — 500 квадратных метров. Работают 11-я ПСЧ, 9-я ПСЧ, 6-я ПСЧ. Участвуют в тушении 11 человек и три единицы техники», — сообщают в ведомстве.

Рядом с оборонным заводом загорелся камыш
Рядом с оборонным заводом загорелся камыш

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В Кургане рядом с оборонным заводом «СКТБ Курганприбор» загорелся камыш. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Рядом с „Курганприбором“ что-то горит. Разгорается все сильнее и сильнее», — рассказывают очевидцы. Другие очевидцы сообщают, что пожар находится ближе к психдиспансеру на улице Смирнова, 7. В пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что произошло возгорание камыша. «Горит камыш, площадь возгорания — 500 квадратных метров. Работают 11-я ПСЧ, 9-я ПСЧ, 6-я ПСЧ. Участвуют в тушении 11 человек и три единицы техники», — сообщают в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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