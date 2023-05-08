Курганцам рассказали, как узнать о ситуации на дорогах

Курганцы могут узнать о состоянии проезда по круглосуточному номеру
Жителям Курганской области предоставили круглосуточные номера для уточнения ситуации на региональных дорогах и федеральных трассах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«Жители в любое время могут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточным номерам. Номера телефонов: дежурно-диспетчерская служба — 8 (351) 266-65-63, WhatsApp — +7 982 331 37 84», — сообщают в пресс-службе.
Ранее в Курганской области перекрывали движение на региональных трассах из-за пожаров. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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