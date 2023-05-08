08 мая 2023

Курганцам рассказали, как узнать о ситуации на дорогах

В Курганской области открыли круглосуточную линию о пожарной обстановке на загородных трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы могут узнать о состоянии проезда по круглосуточному номеру Фото:

Жителям Курганской области предоставили круглосуточные номера для уточнения ситуации на региональных дорогах и федеральных трассах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Жители в любое время могут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточным номерам. Номера телефонов: дежурно-диспетчерская служба — 8 (351) 266-65-63, WhatsApp — +7 982 331 37 84», — сообщают в пресс-службе.

Ранее в Курганской области перекрывали движение на региональных трассах из-за пожаров. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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Жителям Курганской области предоставили круглосуточные номера для уточнения ситуации на региональных дорогах и федеральных трассах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Жители в любое время могут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточным номерам. Номера телефонов: дежурно-диспетчерская служба — 8 (351) 266-65-63, WhatsApp — +7 982 331 37 84», — сообщают в пресс-службе. Ранее в Курганской области перекрывали движение на региональных трассах из-за пожаров. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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