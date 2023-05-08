Курганцам рассказали, как узнать о ситуации на дорогах В Курганской области открыли круглосуточную линию о пожарной обстановке на загородных трассах 09 мая 2023 в 12:36 Размер текста - 17 + Курганцы могут узнать о состоянии проезда по круглосуточному номеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Курганской области предоставили круглосуточные номера для уточнения ситуации на региональных дорогах и федеральных трассах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Жители в любое время могут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточным номерам. Номера телефонов: дежурно-диспетчерская служба — 8 (351) 266-65-63, WhatsApp — +7 982 331 37 84», — сообщают в пресс-службе. Ранее в Курганской области перекрывали движение на региональных трассах из-за пожаров. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Жителям Курганской области предоставили круглосуточные номера для уточнения ситуации на региональных дорогах и федеральных трассах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Жители в любое время могут узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах по круглосуточным номерам. Номера телефонов: дежурно-диспетчерская служба — 8 (351) 266-65-63, WhatsApp — +7 982 331 37 84», — сообщают в пресс-службе. Ранее в Курганской области перекрывали движение на региональных трассах из-за пожаров. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям