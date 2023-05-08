Главное о масштабных майских пожарах в Курганской области

В Курганской области 8 мая продолжают тушить огонь, оценивают последствия вчерашнего масштабного пожара и оказывают помощь погорельцам. В регионе работал глава МЧС России Александр Куренков. Стало известно о шести погибших в пожарах, эта информация уточняется. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Главное о ЧС в регионе — в сбойке URA.RU.
Также Куренков побывал в пунктах временного размещения погорельцев. Он проверил организацию работы с погорельцами и посоветовал тем, кто потерял в огне имущество, оставаться в пунктах. Несколько пострадавших от пожаров курганцев обратились к министру с просьбами. Один из погорельцев просил помочь с эвакуацией грузового автомобиля из поселка.
Губернатор Вадим Шумков поручил главам муниципалитетов и чиновникам областного правительства помогать погорельцам в пунктах временного размещения без выходных. Глава региона отметил, что уточняются списки пострадавших, которым будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, кто полностью потерял имущество выплатят по 50 тысяч рублей. Данные о пострадавших собирают и в передвижных пунктах (автобусах) вдоль шоссе им. Тюнина, в Смолино, на шоссе Ботаническое, в районе СНТ «Черемушки-4».
Мэр Кургана Елена Ситникова предложила пострадавших от пожаров курганцам переехать из пунктов временного размещения в лагерь Островского. Для тех, кто потерях жилье в огне, будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу, обещала мэр. Ситникова также отметила, что мэрия поможет организовать из погоревших поселков отлов животных и содержание их в приюте по ул. Бурова-Петрова, 124а.
По предварительным данным, в Курганской области сгорело и повреждено огнем больше 300 жилых домов и 3 900 строений. Всего за несколько последних дней в регионе зафиксировано 60 природных пожаров, включая 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тысяч га.
Сотрудникам МЧС удалось отстоять от огня более 10 000 жилых домов в шести населенных пунктах Курганской области. Угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров снята. Министр МЧС Александр Куренков завершил работу и отбыл из региона.
В Курганской области 8 мая продолжают тушить огонь, оценивают последствия вчерашнего масштабного пожара и оказывают помощь погорельцам. В регионе работал глава МЧС России Александр Куренков. Стало известно о шести погибших в пожарах, эта информация уточняется. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Главное о ЧС в регионе — в сбойке URA.RU.