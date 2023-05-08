Главное о масштабных майских пожарах в Курганской области

08 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области 8 мая продолжают тушить огонь, оценивают последствия вчерашнего масштабного пожара и оказывают помощь погорельцам. В регионе работал глава МЧС России Александр Куренков. Стало известно о шести погибших в пожарах, эта информация уточняется. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Главное о ЧС в регионе — в сбойке URA.RU.