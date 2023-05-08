Главное о масштабных майских пожарах в Курганской области

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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган
В Курганской области сгорело больше 300 жилых домов и 3900 строений Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области 8 мая продолжают тушить огонь, оценивают последствия вчерашнего масштабного пожара и оказывают помощь погорельцам. В регионе работал глава МЧС России Александр Куренков. Стало известно о шести погибших в пожарах, эта информация уточняется. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Главное о ЧС в регионе — в сбойке URA.RU.

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В Курганской области 8 мая продолжают тушить огонь, оценивают последствия вчерашнего масштабного пожара и оказывают помощь погорельцам. В регионе работал глава МЧС России Александр Куренков. Стало известно о шести погибших в пожарах, эта информация уточняется. Открыты пункты временного размещения погорельцев, в нескольких округах объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Главное о ЧС в регионе — в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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