Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин порадовался новой роли Суровикина в СВО

Назначение экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина на роль посредника между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ — это позитивный момент. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подчеркнув, что главнокомандующий ВКС ратовал за то, чтобы ЧВК предоставляли необходимое количество техники и вооружения.
«Назначение [Сергея] Суровикина — это очень позитивный момент [для ЧВК „Вагнер“]. <…> С первых дней, когда мы начали воевать [на Украине], Суровикин бился каждый день за то, чтобы нам давали достаточное количество танков, патронов, артиллерии, самолетов и всего остального», — подчеркнул Евгений Пригожин. Его слова приводит его пресс-служба.
Евгений Пригожин 7 мая уточнил, что Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России. Главнокомандующий ВКС РФ будет принимать решения по ведению боевых действий силами ЧВК. Пригожин тогда отметил, что Суровикин имеет необходимые качества настоящего военного.
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