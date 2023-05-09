Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин порадовался новой роли Суровикина в СВО

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Сергей Владимирович Суровикин, суровикин сергей
Сергей Суровикин станет связующим звеном между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Назначение экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина на роль посредника между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ — это позитивный момент. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подчеркнув, что главнокомандующий ВКС ратовал за то, чтобы ЧВК предоставляли необходимое количество техники и вооружения.

«Назначение [Сергея] Суровикина — это очень позитивный момент [для ЧВК „Вагнер“]. <…> С первых дней, когда мы начали воевать [на Украине], Суровикин бился каждый день за то, чтобы нам давали достаточное количество танков, патронов, артиллерии, самолетов и всего остального», — подчеркнул Евгений Пригожин. Его слова приводит его пресс-служба.

Евгений Пригожин 7 мая уточнил, что Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России. Главнокомандующий ВКС РФ будет принимать решения по ведению боевых действий силами ЧВК. Пригожин тогда отметил, что Суровикин имеет необходимые качества настоящего военного.

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Назначение экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина на роль посредника между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ — это позитивный момент. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, подчеркнув, что главнокомандующий ВКС ратовал за то, чтобы ЧВК предоставляли необходимое количество техники и вооружения. «Назначение [Сергея] Суровикина — это очень позитивный момент [для ЧВК „Вагнер“]. <…> С первых дней, когда мы начали воевать [на Украине], Суровикин бился каждый день за то, чтобы нам давали достаточное количество танков, патронов, артиллерии, самолетов и всего остального», — подчеркнул Евгений Пригожин. Его слова приводит его пресс-служба. Евгений Пригожин 7 мая уточнил, что Сергей Суровикин станет связующим звеном между ЧВК «Вагнер» и Минобороны России. Главнокомандующий ВКС РФ будет принимать решения по ведению боевых действий силами ЧВК. Пригожин тогда отметил, что Суровикин имеет необходимые качества настоящего военного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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