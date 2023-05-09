Delfi: эстонцы у границы наблюдают, как россияне отмечают 9 Мая. Видео

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Празднование Дня Победы из российского Ивангорода слышно в эстонской Нарве Фото:

Жители приграничного с Россией эстонского города Нарва наблюдают за проведением Дня Победы в российском городе Ивангород. Об этом сообщает интернет-издание Delfi.

«Днем в Нарве собралось несколько десятков человек, наблюдающих за происходящим на российской стороне. Со стороны [российского] Ивангорода отлично просматривается подготовка к вечернему концерту», — отмечают авторы издания. Журналисты уточняют, что большая часть эстонских граждан, следящих за российской стороной — пенсионеры и семьи с детьми. Они жалуются, что не могут присоединиться к празднованию и просто наблюдают.

Жители Нарвы могут слышать музыку с российской стороны, так как пульт звукооператора был установлен прямо на Нарвском мосту Дружбы, соединяющий страны РФ и Эстонии, пишут «Невские новости». Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы.

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Жители приграничного с Россией эстонского города Нарва наблюдают за проведением Дня Победы в российском городе Ивангород. Об этом сообщает интернет-издание Delfi. «Днем в Нарве собралось несколько десятков человек, наблюдающих за происходящим на российской стороне. Со стороны [российского] Ивангорода отлично просматривается подготовка к вечернему концерту», — отмечают авторы издания. Журналисты уточняют, что большая часть эстонских граждан, следящих за российской стороной — пенсионеры и семьи с детьми. Они жалуются, что не могут присоединиться к празднованию и просто наблюдают. Жители Нарвы могут слышать музыку с российской стороны, так как пульт звукооператора был установлен прямо на Нарвском мосту Дружбы, соединяющий страны РФ и Эстонии, пишут «Невские новости». Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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