Жители приграничного с Россией эстонского города Нарва наблюдают за проведением Дня Победы в российском городе Ивангород. Об этом сообщает интернет-издание Delfi.
«Днем в Нарве собралось несколько десятков человек, наблюдающих за происходящим на российской стороне. Со стороны [российского] Ивангорода отлично просматривается подготовка к вечернему концерту», — отмечают авторы издания. Журналисты уточняют, что большая часть эстонских граждан, следящих за российской стороной — пенсионеры и семьи с детьми. Они жалуются, что не могут присоединиться к празднованию и просто наблюдают.
Жители Нарвы могут слышать музыку с российской стороны, так как пульт звукооператора был установлен прямо на Нарвском мосту Дружбы, соединяющий страны РФ и Эстонии, пишут «Невские новости». Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы.
Жители приграничного с Россией эстонского города Нарва наблюдают за проведением Дня Победы в российском городе Ивангород. Об этом сообщает интернет-издание Delfi. «Днем в Нарве собралось несколько десятков человек, наблюдающих за происходящим на российской стороне. Со стороны [российского] Ивангорода отлично просматривается подготовка к вечернему концерту», — отмечают авторы издания. Журналисты уточняют, что большая часть эстонских граждан, следящих за российской стороной — пенсионеры и семьи с детьми. Они жалуются, что не могут присоединиться к празднованию и просто наблюдают. Жители Нарвы могут слышать музыку с российской стороны, так как пульт звукооператора был установлен прямо на Нарвском мосту Дружбы, соединяющий страны РФ и Эстонии, пишут «Невские новости». Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы.