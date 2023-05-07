Как бывшие республики СССР отменяют День Победы

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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, патриотизм, георгиевская ленточка
Сразу несколько стран, входивших в Советский Союз, решили вообще не праздновать День Победы Фото:

Страны на постсоветском пространстве меняют свое отношение к Дню Победы, а празднование 9 Мая в каждой республике проходит со своей спецификой. В этом году большинство стран, входящих в СССР, отказались от парадов, а где-то вообще запретили этот праздник и перешли к откровенным репрессиям. URA.RU ознакомилось с подробностями.

  • В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий на 9 мая. По сообщению пресс-службы сейма, гражданам нельзя участвовать в тематических празднованиях, митингах, шествиях и пикетах.
  • В Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. В стране с 5 по 9 мая запрещены все публичные собрания, связанные с исторической памятью о Великой Отечественной войне, шествия с флагами России, другой российской и советской символикой.
  • В Литве с 1 мая вступил в силу закон, дискредитирующий День Победы. Согласно постановлению, георгиевская лента, Красная звезда, Знамя Победы и другие символы, напрямую связанные с Великой Отечественной войной, оказываются под запретом.
  • В Казахстане в этом году не будет проводить военный парад на 9 Мая ради «экономии бюджетных средств». Об этом заявляли в Минобороны республики.
  • В Узбекистане переименовали День Победы. Теперь там отмечают День Памяти и Почестей, праздник светлой грусти, трепетного почтения, гордости и глубокой благодарности.

Ранее в Кремле заявляли, что, отмена праздничного Парада Победы на 9 мая не планируется. URA.RU собрало всю информацию по поводу проведения праздника на Красной площади.

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Страны на постсоветском пространстве меняют свое отношение к Дню Победы, а празднование 9 Мая в каждой республике проходит со своей спецификой. В этом году большинство стран, входящих в СССР, отказались от парадов, а где-то вообще запретили этот праздник и перешли к откровенным репрессиям. URA.RU ознакомилось с подробностями. Ранее в Кремле заявляли, что, отмена праздничного Парада Победы на 9 мая не планируется. URA.RU собрало всю информацию по поводу проведения праздника на Красной площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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