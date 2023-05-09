09 мая 2023

Курганцы бесплатно пускают погорельцев в свое жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы жилья в соцсетях предлагают свою помощь погорельцам Фото:
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В Кургане некоторые местные жители предлагают погорельцам бесплатно временно поселиться в их комнатах и домах. Об этом горожане пишут в соцсети «ВКонтакте».

«У меня тоже есть комната, могу тоже пустить бесплатно, не надолго. Комната на продаже, но думаю два-три месяца пожить можно», — написал пользователь с ником Джон Траволта в группе «Инцидент Курган».

В группе «Аренда квартир Курган» погорельцам предлагали жить в двухкомнатном доме в центре Увала. Платить нужно было только за коммунальные услуги. На момент написания новости, объявление уже было снято с публикации. Также в одном из постов группы «Инцидент Курган» погорельцам предлагали комнаты в общежитиях.

Из-за майских пожаров в регионе сгорели более 500 домов. Сейчас часть погорельцев находится в пунктах временного размещения. Те, у кого из-за курганских пожаров не осталось жилья, находятся в лагере им. Николая Островского.

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В Кургане некоторые местные жители предлагают погорельцам бесплатно временно поселиться в их комнатах и домах. Об этом горожане пишут в соцсети «ВКонтакте». «У меня тоже есть комната, могу тоже пустить бесплатно, не надолго. Комната на продаже, но думаю два-три месяца пожить можно», — написал пользователь с ником Джон Траволта в группе «Инцидент Курган». В группе «Аренда квартир Курган» погорельцам предлагали жить в двухкомнатном доме в центре Увала. Платить нужно было только за коммунальные услуги. На момент написания новости, объявление уже было снято с публикации. Также в одном из постов группы «Инцидент Курган» погорельцам предлагали комнаты в общежитиях. Из-за майских пожаров в регионе сгорели более 500 домов. Сейчас часть погорельцев находится в пунктах временного размещения. Те, у кого из-за курганских пожаров не осталось жилья, находятся в лагере им. Николая Островского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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