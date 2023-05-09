Курганцы бесплатно пускают погорельцев в свое жилье

10 мая 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Владельцы жилья в соцсетях предлагают свою помощь погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане некоторые местные жители предлагают погорельцам бесплатно временно поселиться в их комнатах и домах. Об этом горожане пишут в соцсети «ВКонтакте». «У меня тоже есть комната, могу тоже пустить бесплатно, не надолго. Комната на продаже, но думаю два-три месяца пожить можно», — написал пользователь с ником Джон Траволта в группе «Инцидент Курган». В группе «Аренда квартир Курган» погорельцам предлагали жить в двухкомнатном доме в центре Увала. Платить нужно было только за коммунальные услуги. На момент написания новости, объявление уже было снято с публикации. Также в одном из постов группы «Инцидент Курган» погорельцам предлагали комнаты в общежитиях. Из-за майских пожаров в регионе сгорели более 500 домов. Сейчас часть погорельцев находится в пунктах временного размещения. Те, у кого из-за курганских пожаров не осталось жилья, находятся в лагере им. Николая Островского.

В Кургане некоторые местные жители предлагают погорельцам бесплатно временно поселиться в их комнатах и домах. Об этом горожане пишут в соцсети «ВКонтакте». «У меня тоже есть комната, могу тоже пустить бесплатно, не надолго. Комната на продаже, но думаю два-три месяца пожить можно», — написал пользователь с ником Джон Траволта в группе «Инцидент Курган». В группе «Аренда квартир Курган» погорельцам предлагали жить в двухкомнатном доме в центре Увала. Платить нужно было только за коммунальные услуги. На момент написания новости, объявление уже было снято с публикации. Также в одном из постов группы «Инцидент Курган» погорельцам предлагали комнаты в общежитиях. Из-за майских пожаров в регионе сгорели более 500 домов. Сейчас часть погорельцев находится в пунктах временного размещения. Те, у кого из-за курганских пожаров не осталось жилья, находятся в лагере им. Николая Островского.