ТАСС: в курганских пожарах сгорели более 500 домов

10 мая 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

В Курганской области сгорели 500 жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «В регионе в девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тысяч различных строений, включая дачные дома», — пишет ТАСС , опираясь на информацию своего источника. Известно, что при пожарах погибли 21 человек. Число пострадавших при пожарах достигло 13 человек. В настоящее время пожары локализованы на площади 74 тысяч км в Кургане и селе Юлдус. Остальные возгорания ликвидированы. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор попросил жителей сообщать о всех фактах поджогов в полицию. Об этом он написал в своем telegram-канале.

В Курганской области сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «В регионе в девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тысяч различных строений, включая дачные дома», — пишет ТАСС, опираясь на информацию своего источника. Известно, что при пожарах погибли 21 человек. Число пострадавших при пожарах достигло 13 человек. В настоящее время пожары локализованы на площади 74 тысяч км в Кургане и селе Юлдус. Остальные возгорания ликвидированы. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор попросил жителей сообщать о всех фактах поджогов в полицию. Об этом он написал в своем telegram-канале.