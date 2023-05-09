09 мая 2023

ТАСС: в курганских пожарах сгорели более 500 домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
М. Чаусово. Последствия пожара. Курган
В Курганской области сгорели 500 жилых домов Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«В регионе в девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тысяч различных строений, включая дачные дома», — пишет ТАСС, опираясь на информацию своего источника. Известно, что при пожарах погибли 21 человек.

Число пострадавших при пожарах достигло 13 человек. В настоящее время пожары локализованы на площади 74 тысяч км в Кургане и селе Юлдус. Остальные возгорания ликвидированы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор попросил жителей сообщать о всех фактах поджогов в полицию. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области сгорели более 500 домов и свыше 4700 строений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «В регионе в девяти населенных пунктах сгорели более 500 жилых домов и порядка 4,7 тысяч различных строений, включая дачные дома», — пишет ТАСС, опираясь на информацию своего источника. Известно, что при пожарах погибли 21 человек. Число пострадавших при пожарах достигло 13 человек. В настоящее время пожары локализованы на площади 74 тысяч км в Кургане и селе Юлдус. Остальные возгорания ликвидированы. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор попросил жителей сообщать о всех фактах поджогов в полицию. Об этом он написал в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...