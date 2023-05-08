Мэр Кургана Ситникова предложила погорельцам жить в лагере

Елена Ситникова предложила погорельцам жить в лагере им. Островского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Мэр Кургана Елена Ситникова предложила пострадавшим от пожаров жить в лагере им. Островского. Информацию об этом сообщили в telegram-канале «Курганская область официально».

«Тем, кому негде жить, предлагается переехать из ПВР в школах в лагерь „Островского“, для них будет организован транспорт, чтобы взрослые могли ездить на работу, дети — в школу. [Глава МЧС России] Александр Куренков и [губернатор Курганской области] Вадим Шумков акцентировали внимание на организации работы с детьми, в том числе, чтобы ученикам выпускных классов была оказана необходимая дополнительная помощь при подготовке к экзаменам», — написано в посте.

Глава города также ответила на вопрос о поиске сбежавших питомцев и содержании животных, вместе с которыми люди эвакуировались с мест пожаров. Она обещала помочь организовать отлов животных и содержание их в приюте, который расположен в Кургане по адресу ул. Бурова-Петрова, 124а.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области введен режим ЧС из-за масштабных пожаров. Мэр Ситникова посетила пункт эвакуации погорельцев. Пострадавшим от пожаров обещают бесплатно восстановить документы.