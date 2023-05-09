Курганские власти назвали стоимость питания погорельцев в пунктах размещения

Власти Курганской области утвердили стоимость питания эвакуированных погорельцев
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, гуманитарная помощь, вещи для беженцев, вещи для погорельцев
В Кургане раскрыли стоимость питания эвакуированных погорельцев Фото:

В постановлении правительства Курганской области от 9 мая названа стоимость питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Стоимость питания для эвакуированных граждан составляет 250 рублей на одного человека в сутки. Временное размещение в пункте финансируется в размере 550 рублей на человека в сутки», — говорится в документе.

Согласно постановлению, финансирование из резервного фонда регионального правительства питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения рассчитано на максимальный срок — шесть месяцев. Также пострадавшие от пожаров получают материальную помощь.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат погорельцам. Такие же рекомендации получат и сотрудники муниципальных администраций.

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В постановлении правительства Курганской области от 9 мая названа стоимость питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Стоимость питания для эвакуированных граждан составляет 250 рублей на одного человека в сутки. Временное размещение в пункте финансируется в размере 550 рублей на человека в сутки», — говорится в документе. Согласно постановлению, финансирование из резервного фонда регионального правительства питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения рассчитано на максимальный срок — шесть месяцев. Также пострадавшие от пожаров получают материальную помощь. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат погорельцам. Такие же рекомендации получат и сотрудники муниципальных администраций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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