Курганские власти назвали стоимость питания погорельцев в пунктах размещения

Власти Курганской области утвердили стоимость питания эвакуированных погорельцев

09 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

В Кургане раскрыли стоимость питания эвакуированных погорельцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В постановлении правительства Курганской области от 9 мая названа стоимость питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Стоимость питания для эвакуированных граждан составляет 250 рублей на одного человека в сутки. Временное размещение в пункте финансируется в размере 550 рублей на человека в сутки», — говорится в документе. Согласно постановлению, финансирование из резервного фонда регионального правительства питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения рассчитано на максимальный срок — шесть месяцев. Также пострадавшие от пожаров получают материальную помощь. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат погорельцам. Такие же рекомендации получат и сотрудники муниципальных администраций.

В постановлении правительства Курганской области от 9 мая названа стоимость питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Стоимость питания для эвакуированных граждан составляет 250 рублей на одного человека в сутки. Временное размещение в пункте финансируется в размере 550 рублей на человека в сутки», — говорится в документе. Согласно постановлению, финансирование из резервного фонда регионального правительства питания и проживания погорельцев в пунктах временного размещения рассчитано на максимальный срок — шесть месяцев. Также пострадавшие от пожаров получают материальную помощь. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области решило отдать часть своих зарплат погорельцам. Такие же рекомендации получат и сотрудники муниципальных администраций.