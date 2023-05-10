Челябинским коммунальщикам, укравшим у жителей 50 млн рублей, снизили срок в колонии

Срок наказания снизили после переквалификации уголовного дела Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учредителю ныне ликвидированной фирмы ООО «Уралсервис» Олегу Каньшину и двум ее бывшим директорам Дмитрий Корабельникову и Ольге Стадниченко, похитивших у жителей Еманжелинска (Челябинская область) около 50 млн рублей, снизили сроки в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, их действия были переквалифицированы, а наказание смягчено.

«Вынесен новый апелляционный приговор, действия всех осужденных переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 („Мошенничество“) на п. а, б, ч. 2 ст. 165 УК РФ („Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием“). Наказание смягчено», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что Каньшину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и семь месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, дополнительное наказание — три года. Карабельникову и Стадниченко — один год и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также им запретили заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок полтора года.

Череда уголовных дел тянется за Каньшиным с 2018 года. Тогда его обвинили в хищении 100 млн рублей у «Новатэка» и «Газпром газораспределение Челябинск». Предприниматель, получивший от ресурсоснабжающей компании газ перестал за него платить, оставляя деньги жителей себе. За махинации он был приговорен к трем с половиной годам в колонии-поселении.

Год спустя в деле появился новый фигурант — бывший директор «Уралсервис» Дмитрий Корабельников. По версии следствия, он был соучастником аферы, которую затеял Каньшин. Он был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения.

В ноябре того же года силовики нашли связь между преступлениями учредителя компании и директором, заменившим Корабельникова, Ольгой Стадниченко. Она была также привлечена в качестве фигуранта уголовного дела. В итоге в ноябре 2022 года всем троим фигурантам были озвучены приговоры. Каньшин получил восемь лет колонии строгого режима, Корабельников и Стадниченко — по два с половиной года колонии общего режима.