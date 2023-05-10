В России ужесточат контроль над коллекторами

11 мая 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Идея законопроекта — борьба с недобросовестными практиками в сфере контактов с должниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшем будущем судебные приставы, возможно, получат полный доступ к кредитным историям россиян. Это нужно для контроля за взысканием долгов коллекторами, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Недобросовестные коллекторы нарушают временные и количественные ограничения взаимодействия с должником или неправомерно взаимодействуют с третьими лицами. К примеру, ставят клиента на автодозвон, постоянно беспокоят среди ночи SMS-сообщениями, звонят на работу, соседям, родителям и так далее. Чтобы иметь возможность устанавливать подобные нарушения и пресекать их, законопроект предлагает разрешить ФССП (Федеральная служба судебных приставов — прим. ред. URA.RU) требовать данные у операторов сотовой связи», — передают слова Груздева «Известия». Отмечается, что ФССП сможет запрашивать в бюро кредитных историй отчеты. Такая процедура будет проводиться в случае «отсутствия сведений источников формирования кредитной истории», то есть у банков, микрофинансовых организаций и органов власти. Ранее экономист Алексей Кричевский перечислил механизмы, которые позволяют отказаться от кредита. В случае если заемщик не может оплатить займ, он может отказаться от него или сократить выплаты. Второй возможностью эксперт назвал банкротство. При этом он предупредил, что такое решение может испортить дальнейшие отношения с кредиторами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшем будущем судебные приставы, возможно, получат полный доступ к кредитным историям россиян. Это нужно для контроля за взысканием долгов коллекторами, отметил член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Недобросовестные коллекторы нарушают временные и количественные ограничения взаимодействия с должником или неправомерно взаимодействуют с третьими лицами. К примеру, ставят клиента на автодозвон, постоянно беспокоят среди ночи SMS-сообщениями, звонят на работу, соседям, родителям и так далее. Чтобы иметь возможность устанавливать подобные нарушения и пресекать их, законопроект предлагает разрешить ФССП (Федеральная служба судебных приставов — прим. ред. URA.RU) требовать данные у операторов сотовой связи», — передают слова Груздева «Известия». Отмечается, что ФССП сможет запрашивать в бюро кредитных историй отчеты. Такая процедура будет проводиться в случае «отсутствия сведений источников формирования кредитной истории», то есть у банков, микрофинансовых организаций и органов власти. Ранее экономист Алексей Кричевский перечислил механизмы, которые позволяют отказаться от кредита. В случае если заемщик не может оплатить займ, он может отказаться от него или сократить выплаты. Второй возможностью эксперт назвал банкротство. При этом он предупредил, что такое решение может испортить дальнейшие отношения с кредиторами.