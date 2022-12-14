Экономист напомнил о случаях, когда можно не платить за кредит

Экономист Кричевский перечислил механизмы, которые позволяют отказаться от кредита

15 декабря 2022 в 03:43 Размер текста - 17 +

Экономист рассказал о ряде механизмов, которые позволят сократить выплаты или отказаться от кредита Фото: Денис Моргунов © URA.RU В случае если заемщик не может оплатить кредит, он может отказаться от него или сократить выплаты. Ряд ситуаций, в которых можно применить законные схемы, назвал экономист Алексей Кричевский. «Прежде всего, возможно не платить по кредиту, если он был застрахован и произошел страховой случай <…> В основном, страховые случаи — это тяжелые травмы, которые делают человека временно нетрудоспособным, или инвалидность. Если это произойдет, то обязательства с заемщика будут сняты, а долг погашен страховой компанией», — сообщает агентство «Прайм» один из вариантов, предложенных Кричевским. Второй возможностью эксперт назвал банкротство. При этом он предупредил, что такое решение может испортить дальнейшие отношения с кредиторами. Также можно отказаться от выплат по кредиту в случае грубых нарушений при оформлении документов со стороны банка или заимодавца. Однако такие случаи, по словам Кричевского, крайне редки. Без негативных последствий пройдут кредитные каникулы, которые позволят отсрочить выплаты. Среди нюансов экономист отметил, что длятся они не больше полугода, а работает лишь для тех, кто лишился или потерял более чем на 30% доходы. Также срезать сумму кредита можно при истечении срока исковой давности и при выкупе своего договора у банка или коллекторов. «Для выкупа долга у банка или коллекторов придется привлекать третьих лиц, поскольку самому выкупить долг у банка нельзя — такую сделку можно оспорить как фиктивную», — назвал условия Кричевский. Помимо возможных сокращений выплат он добавил еще один вариант — возвращение кредита. Его можно отдать в течение двух недель после получения. В таком случае проценты не будут начислены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае если заемщик не может оплатить кредит, он может отказаться от него или сократить выплаты. Ряд ситуаций, в которых можно применить законные схемы, назвал экономист Алексей Кричевский. «Прежде всего, возможно не платить по кредиту, если он был застрахован и произошел страховой случай <…> В основном, страховые случаи — это тяжелые травмы, которые делают человека временно нетрудоспособным, или инвалидность. Если это произойдет, то обязательства с заемщика будут сняты, а долг погашен страховой компанией», — сообщает агентство «Прайм» один из вариантов, предложенных Кричевским. Второй возможностью эксперт назвал банкротство. При этом он предупредил, что такое решение может испортить дальнейшие отношения с кредиторами. Также можно отказаться от выплат по кредиту в случае грубых нарушений при оформлении документов со стороны банка или заимодавца. Однако такие случаи, по словам Кричевского, крайне редки. Без негативных последствий пройдут кредитные каникулы, которые позволят отсрочить выплаты. Среди нюансов экономист отметил, что длятся они не больше полугода, а работает лишь для тех, кто лишился или потерял более чем на 30% доходы. Также срезать сумму кредита можно при истечении срока исковой давности и при выкупе своего договора у банка или коллекторов. «Для выкупа долга у банка или коллекторов придется привлекать третьих лиц, поскольку самому выкупить долг у банка нельзя — такую сделку можно оспорить как фиктивную», — назвал условия Кричевский. Помимо возможных сокращений выплат он добавил еще один вариант — возвращение кредита. Его можно отдать в течение двух недель после получения. В таком случае проценты не будут начислены.