Депутат Госдумы Фролова допустила передачу части функций медсестер обычным людям

Не медперсонал не будет дополнительно переобучаться, отметила Тамара Фролова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Часть функций среднего медперсонала (фельдшер, медсестра, медбрат, акушер, зубной врач и так далее) могут передать не медицинским работникам. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

«Среди медицинского сообщества тема обсуждается уже не один год. Сейчас Минздрав РФ рассматривает вопрос, предлагая перераспределить часть врачебных функций на средний медперсонал с целью улучшения качества оказания медицинской помощи. Ведь, согласитесь, каждый пациент хочет, чтобы ему уделялось больше времени именно врачом. Конечно, речь идет не о передаче профессиональных врачебных обязанностей, а в большей степени, если можно так сказать, административных, которые не потребуют дополнительного обучения. При этом часть функций среднего медперсонала также планируется перераспределить на немедицинский персонал», — объяснила Тамара Фролова.

При этом депутат Госдумы подчеркнула, что сотрудники, на которых будут возложены некоторые функции среднего медперсонала, также не будут дополнительно обучаться. «Передаваемые немедицинскому персоналу функции не потребуют специальных навыков, медицинского образования и дополнительного обучения», — подчеркнула Фролова.

Ранее Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ предложил забрать часть функций у участковых терапевтов и перераспределить их между работниками со средним медицинским образованием, чтобы высвободить у врачей время на работу с пациентами. Авторы предлагают медсестрам проводить медосмотры, диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями; оценивать эффективность и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения; посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения.