Тюменец убил собутыльника, который оскорбил его жену

11 мая 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В меле Степное (Тюменская область) 60-летний мужчина избил и задушил собутыльника, который оскорбил его жену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Происшествие произошло в декабре 2022 года. «В ходе ссоры с собутыльником, Демин нанес последнему не менее пяти ударов своими руками по голове, в результате чего потерпевший упал на пол, ударившись головой о кровать. После чего обвиняемый взял имевшуюся в квартире веревку, трижды обвил ее вокруг шеи потерпевшего, образовав тройную петлю, затянул петлю, сдавив шею последнего до момента наступления смерти последнего», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменец рассказал, что не планировал убивать мужчину и не предполагал, что его действия могут привести к смерти. Он также отметил, что потерпевший первым напал на него с ножом. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

В меле Степное (Тюменская область) 60-летний мужчина избил и задушил собутыльника, который оскорбил его жену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Происшествие произошло в декабре 2022 года. «В ходе ссоры с собутыльником, Демин нанес последнему не менее пяти ударов своими руками по голове, в результате чего потерпевший упал на пол, ударившись головой о кровать. После чего обвиняемый взял имевшуюся в квартире веревку, трижды обвил ее вокруг шеи потерпевшего, образовав тройную петлю, затянул петлю, сдавив шею последнего до момента наступления смерти последнего», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменец рассказал, что не планировал убивать мужчину и не предполагал, что его действия могут привести к смерти. Он также отметил, что потерпевший первым напал на него с ножом. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.