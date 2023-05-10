10 мая 2023

Тюменец убил собутыльника, который оскорбил его жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы Фото:

В меле Степное (Тюменская область) 60-летний мужчина избил и задушил собутыльника, который оскорбил его жену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Происшествие произошло в декабре 2022 года.

«В ходе ссоры с собутыльником, Демин нанес последнему не менее пяти ударов своими руками по голове, в результате чего потерпевший упал на пол, ударившись головой о кровать. После чего обвиняемый взял имевшуюся в квартире веревку, трижды обвил ее вокруг шеи потерпевшего, образовав тройную петлю, затянул петлю, сдавив шею последнего до момента наступления смерти последнего», — рассказали в пресс-службе.

В суде тюменец рассказал, что не планировал убивать мужчину и не предполагал, что его действия могут привести к смерти. Он также отметил, что потерпевший первым напал на него с ножом. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.

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В меле Степное (Тюменская область) 60-летний мужчина избил и задушил собутыльника, который оскорбил его жену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Происшествие произошло в декабре 2022 года. «В ходе ссоры с собутыльником, Демин нанес последнему не менее пяти ударов своими руками по голове, в результате чего потерпевший упал на пол, ударившись головой о кровать. После чего обвиняемый взял имевшуюся в квартире веревку, трижды обвил ее вокруг шеи потерпевшего, образовав тройную петлю, затянул петлю, сдавив шею последнего до момента наступления смерти последнего», — рассказали в пресс-службе. В суде тюменец рассказал, что не планировал убивать мужчину и не предполагал, что его действия могут привести к смерти. Он также отметил, что потерпевший первым напал на него с ножом. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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