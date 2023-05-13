В Госдуме раскрыли, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в детский лагерь

Депутат Госдумы Бессараб напомнила родителям о возможности отправить детей в лагерь бесплатно

13 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России работают региональные программы по детскому отдыху, сказала Светлана Бессараб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесплатно отправить ребенка в лагерь могут семьи с низким доходом, многодетные, участники спецоперации, а также воспитывающие инвалида. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Что касается отдыха и оздоровления детей, поскольку этим занимаются регионы, то здесь в первую очередь стараются обеспечить малоимущие семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Как правило, это касается тех, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда. Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи. Конечно, бесплатно отдыхают и дети участников СВО. Для нас это одна из самых важных задач», — сказала Светлана Бессараб. Отдельные программы есть для детей с проблемами со здоровьем, отметила депутат. «На бесплатное лечение и отдых имеют право дети инвалиды. Если необходимо, то ребенок может поехать с мамой. Есть путевки, которые обеспечивают полноценный отдых и сопровождение», — сообщила собеседница агентства. Она подчеркнула, что проблемы с детским отдыхом возрастают. «Несмотря на все предпринимаемые усилия, таких лагерей становится все меньше и меньше. Небольшой толчок к возрождению и развитию дал детский кешбэк, который работал в 2021 и 2022 году. К сожалению, в этом году он не предусмотрен. Мы понимаем, что если национальные проекты не будут в этом направлении развиваться, мы потеряем остаток тех стационарных лагерей, которые у нас имеются», — добавила Бессараб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бесплатно отправить ребенка в лагерь могут семьи с низким доходом, многодетные, участники спецоперации, а также воспитывающие инвалида. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Что касается отдыха и оздоровления детей, поскольку этим занимаются регионы, то здесь в первую очередь стараются обеспечить малоимущие семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Как правило, это касается тех, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда. Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи. Конечно, бесплатно отдыхают и дети участников СВО. Для нас это одна из самых важных задач», — сказала Светлана Бессараб. Отдельные программы есть для детей с проблемами со здоровьем, отметила депутат. «На бесплатное лечение и отдых имеют право дети инвалиды. Если необходимо, то ребенок может поехать с мамой. Есть путевки, которые обеспечивают полноценный отдых и сопровождение», — сообщила собеседница агентства. Она подчеркнула, что проблемы с детским отдыхом возрастают. «Несмотря на все предпринимаемые усилия, таких лагерей становится все меньше и меньше. Небольшой толчок к возрождению и развитию дал детский кешбэк, который работал в 2021 и 2022 году. К сожалению, в этом году он не предусмотрен. Мы понимаем, что если национальные проекты не будут в этом направлении развиваться, мы потеряем остаток тех стационарных лагерей, которые у нас имеются», — добавила Бессараб.