11 мая 2023

Половник Матвийчук: украинские войска доживают последние дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украинские войска практически никем не управляются, заявил Анатолий Матвийчук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины осталось существовать еще несколько дней. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что ими некому управлять.

«Войска на фронте доживают последние дни. Они практически никем не управляются. До сих пор не понятно, где находится их командующие [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Я предполагаю, что они арестованы и находятся где-то в подземелье, потому что они вышли из повиновения [президента Украины Владимира]Зеленского. Ситуация достаточно сложная», — сказал Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что ВСУ осознают, что их ждет в случае наступления. «Что будет дальше, мы показали им. Несколько наших упреждающих ударов — и они остановились. Зеленский не может управлять той машиной, которая реально развалилась и ему не подчиняется. Но он может приказать переходить в контрнаступление хоть завтра», — подчеркнул собеседник URA.RU.

Ранее в соцсетях распространилась информация о возможной гибели Залужного. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эти данные. При этом сам главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО даже в видеоформате, ссылаясь на напряженную ситуацию на Украине. Экс-депутат Рады Илья Кива не исключил, что Зеленский мог от него избавиться.

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Вооруженным силам Украины осталось существовать еще несколько дней. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметив, что ими некому управлять. «Войска на фронте доживают последние дни. Они практически никем не управляются. До сих пор не понятно, где находится их командующие [командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр] Сырский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. Я предполагаю, что они арестованы и находятся где-то в подземелье, потому что они вышли из повиновения [президента Украины Владимира]Зеленского. Ситуация достаточно сложная», — сказал Анатолий Матвийчук. Он отметил, что ВСУ осознают, что их ждет в случае наступления. «Что будет дальше, мы показали им. Несколько наших упреждающих ударов — и они остановились. Зеленский не может управлять той машиной, которая реально развалилась и ему не подчиняется. Но он может приказать переходить в контрнаступление хоть завтра», — подчеркнул собеседник URA.RU. Ранее в соцсетях распространилась информация о возможной гибели Залужного. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эти данные. При этом сам главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО даже в видеоформате, ссылаясь на напряженную ситуацию на Украине. Экс-депутат Рады Илья Кива не исключил, что Зеленский мог от него избавиться.
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