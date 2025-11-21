Путин сообщил об одной важной просьбе США по мирным переговорам с Украиной

В ходе обсуждения урегулирования украинского кризиса американская сторона просила Россию пойти на определенные компромиссы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин 21 ноября 2025 года на совещании с постоянными членами Совбеза.

«В ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», — сообщил Владимир Путин. Совещание проводилось по видеоконференции.

Ранее Трамп предложил мирный план по Украине. Он состоит из 28 пунктов, писали украинские СМИ. Согласно заявлениям представителей российской стороны, им известно о возможных изменениях в мирном плане, предложенном США. При этом официальных документов от Вашингтона в Москву не поступало. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американская сторона действительно высказывает некоторые мысли относительно мирного плана, однако конкретных переговоров между Россией и США на данный момент не проводилось, передает RT.