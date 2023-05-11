11 мая 2023

Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, сапер, саперы, сво, минобороны
МО: общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заявления некоторых СМИ об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности. Об этом сообщило Минобороны в telegram-канале.

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Заявления некоторых СМИ об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности. Об этом сообщило Минобороны в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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