Минобороны опровергло информацию о прорывах обороны в зоне спецоперации

МО: общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Заявления некоторых СМИ об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности. Об этом
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