В Челябинске из-за опрессовок без горячей воды останутся более тысячи жилых домов

12 мая 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Первый этап опрессовок в городе стартует 23 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске с 23 мая стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «23 мая в Челябинске стартует первый централизованный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения», — сообщили в ведомстве. Первый этап опрессовок затронет Центральный, Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский и Тракторозаводский районы Челябинска. Также в мае в течении двух недель будет проводится опрессовка систем, подключенных к локальным котельным. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.

В Челябинске с 23 мая стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «23 мая в Челябинске стартует первый централизованный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения», — сообщили в ведомстве. Первый этап опрессовок затронет Центральный, Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский и Тракторозаводский районы Челябинска. Также в мае в течении двух недель будет проводится опрессовка систем, подключенных к локальным котельным. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.