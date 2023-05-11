11 мая 2023

В Челябинске из-за опрессовок без горячей воды останутся более тысячи жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам "Группы ЛСР" на Урале. Екатеринбург, газ, котельная, давление
Первый этап опрессовок в городе стартует 23 мая Фото:

В Челябинске с 23 мая стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«23 мая в Челябинске стартует первый централизованный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения», — сообщили в ведомстве.

Первый этап опрессовок затронет Центральный, Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский и Тракторозаводский районы Челябинска. Также в мае в течении двух недель будет проводится опрессовка систем, подключенных к локальным котельным. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.

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В Челябинске с 23 мая стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 6 июня, затронет семь районов города, без горячего водоснабжения останутся 1176 домов, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «23 мая в Челябинске стартует первый централизованный этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения», — сообщили в ведомстве. Первый этап опрессовок затронет Центральный, Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский и Тракторозаводский районы Челябинска. Также в мае в течении двух недель будет проводится опрессовка систем, подключенных к локальным котельным. В случае аварийных ситуаций срок опрессовки может быть продлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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