Зеленский анонсировал важные решения после визита в Италию

Украина будет расширять военное сотрудничество с Италией, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони военное сотрудничество для защиты украинского неба. Встреча прошла в Риме.
«Сегодня мы обсудили наше военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе — реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Мелони», — заявил Зеленский, его слова приводит «РБК Украины».
Ранее Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они будут использоваться для наступления на позиции РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!