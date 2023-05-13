Зеленский анонсировал важные решения после визита в Италию

Зеленский заявил о защите украинского неба после встречи с премьер-министром Италии
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Украина будет расширять военное сотрудничество с Италией, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони военное сотрудничество для защиты украинского неба. Встреча прошла в Риме.

«Сегодня мы обсудили наше военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе — реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Мелони», — заявил Зеленский, его слова приводит «РБК Украины».

Ранее Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они будут использоваться для наступления на позиции РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони военное сотрудничество для защиты украинского неба. Встреча прошла в Риме. «Сегодня мы обсудили наше военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе — реализация формулы мира, о которой мы несколько раз говорили с Мелони», — заявил Зеленский, его слова приводит «РБК Украины». Ранее Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Они будут использоваться для наступления на позиции РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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