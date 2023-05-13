Пользователи Twitter пожелали РФ победы после требований Киева

13 мая 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Немцы раскритиковали власти Киева за новые требования поставить ВСУ более тяжелое оружие Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие пользователи социальной сети Twitter раскритиковали призывы заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о поставках самолетов Tornado для ВСУ. Свое мнение комментаторы оставили под постом украинского политика. «Пора [президенту России Владимиру] Путину положить конец этому цирку!» — заявил Kein в комментариях. «Полный крах Украины не за горами. Ваша фашистская война — это не дело Германии», — написал еще один пользователь. «Ты действительно хочешь ядерной войны, сумасшедший! Я лучше буду ждать, когда русские победят!» — высказался еще один комментатор. «Украина даже пулю от меня не получит», — высказался читатель Twitter.«Тогда Россия тоже должна пересечь очередную красную черту и нажать красную кнопку!» — предложил Gruber. «Кто ему платит за всю эту чепуху?» — поинтересовался комментатор. «Господин Мельник действует нам на нервы», — пожаловался под постом пользователь с никнеймом ПрогШеф. Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял Путин, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Многие страны Запада и США стали поддерживать украинскую сторону с самого начала конфликта денежными траншами и вооружением. По данным Spiegel, Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Там отметили, что это крупнейшая поддержка с начала СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкие пользователи социальной сети Twitter раскритиковали призывы заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о поставках самолетов Tornado для ВСУ. Свое мнение комментаторы оставили под постом украинского политика. «Пора [президенту России Владимиру] Путину положить конец этому цирку!» — заявил Kein в комментариях. «Полный крах Украины не за горами. Ваша фашистская война — это не дело Германии», — написал еще один пользователь. «Ты действительно хочешь ядерной войны, сумасшедший! Я лучше буду ждать, когда русские победят!» — высказался еще один комментатор. «Украина даже пулю от меня не получит», — высказался читатель Twitter.«Тогда Россия тоже должна пересечь очередную красную черту и нажать красную кнопку!» — предложил Gruber. «Кто ему платит за всю эту чепуху?» — поинтересовался комментатор. «Господин Мельник действует нам на нервы», — пожаловался под постом пользователь с никнеймом ПрогШеф. Спецоперация (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как заявлял Путин, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Многие страны Запада и США стали поддерживать украинскую сторону с самого начала конфликта денежными траншами и вооружением. По данным Spiegel, Германия подготовила пакет военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиарда евро. Там отметили, что это крупнейшая поддержка с начала СВО.