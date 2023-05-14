Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции

14 мая 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

В молодости Реджеп Тайип Эрдоган был футболистом Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Турции 14 мая проходят президентские выборы. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу являются главными кандидатами. URA.RU приводит главные факты о двух политиках. Юность Эрдогана и его увлечение футболом Нынешний лидер Турции родился в 1954 году в Стамбуле. Его отцом был работник береговой охраны. С ранних лет Эрдоган отличался религиозностью. Он поступил на экономический факультет университета Мармара в Стамбуле. Там он примкнул к молодежному крылу исламистской Партии национального спасения, в которой и начал свою политическую карьеру. В 1969 будущий президент стал увлекаться футболом. Он играл в полупрофессиональных клубах. Однако в 1982 году Эрдоган бросил это увлечение, его больше интересовала политика. Политическая карьера и тюрьма В 1994 году Эрдоган на четыре года стал мэром своего родного города — Стамбула. За это время он ввел частичный запрет на продажу алкоголя. Также он зарекомендовал себя как харизматичный политик и управленец. В тюрьму Эрдоган попал в 1999 году из-за митинга 1997 года. На нем политик читал стихотворение Зии Гюкальпа. Суд признал его виновным в «разжигании национальной розни и вражды». Однако данное произведение входит в список рекламированной литературы в стране. Всего будущий президент страны просидел в тюрьме четыре месяца. Всего Эрдоган находится у власти 20 лет. С 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции. Он активно продвигал идею перехода Турции к президентской форме правления. Также он стал инициатором изменений в законодательство страны. Он продвигал идею прямых президентских выборов. Чем известен лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу Карьера экономиста и уход в политику Он родился в 1948 году в семье кадрового офицера и домохозяйки. В юности Кылычдароглу получил экономическое образование. В 1983 году он стал заместителем директора Генерального управления по доходам Минфина Турции. Спустя восемь лет Кылычдароглу получил должность генерального директора Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей. Однако позже он бросил карьеру экономиста и ушел в политику. В 1994 году он был признан журналом Ekonomik Trend государственным чиновником года. В 2002 году он вступил Народно-республиканскую партию и стал депутатом парламента Турции. После этого он несколько раз избирался на новый срок. Работа в оппозиционной партии «Народный альянс» Новость по теме Чего ждать от выборов президента в Турции 2023: прогнозы, кандидаты В партии Кылычдароглу пользовался большой популярностью. Однако он ни разу не становился кандидатом на выборы президента страны до 2023 года. Председателем партии он стал в 2010 году. Его партия ни разу не выигрывала партию Эрдогана на парламентских и президентских выборах. В Турции 14 мая проходят выборы на пост президента страны. Голосование было завешено в 17:00 по московскому времени. После этого начался подсчет голосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Турции 14 мая проходят президентские выборы. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу являются главными кандидатами. URA.RU приводит главные факты о двух политиках. Нынешний лидер Турции родился в 1954 году в Стамбуле. Его отцом был работник береговой охраны. С ранних лет Эрдоган отличался религиозностью. Он поступил на экономический факультет университета Мармара в Стамбуле. Там он примкнул к молодежному крылу исламистской Партии национального спасения, в которой и начал свою политическую карьеру. В 1969 будущий президент стал увлекаться футболом. Он играл в полупрофессиональных клубах. Однако в 1982 году Эрдоган бросил это увлечение, его больше интересовала политика. В 1994 году Эрдоган на четыре года стал мэром своего родного города — Стамбула. За это время он ввел частичный запрет на продажу алкоголя. Также он зарекомендовал себя как харизматичный политик и управленец. В тюрьму Эрдоган попал в 1999 году из-за митинга 1997 года. На нем политик читал стихотворение Зии Гюкальпа. Суд признал его виновным в «разжигании национальной розни и вражды». Однако данное произведение входит в список рекламированной литературы в стране. Всего будущий президент страны просидел в тюрьме четыре месяца. Всего Эрдоган находится у власти 20 лет. С 2003 по 2014 год он был премьер-министром Турции. Он активно продвигал идею перехода Турции к президентской форме правления. Также он стал инициатором изменений в законодательство страны. Он продвигал идею прямых президентских выборов. Он родился в 1948 году в семье кадрового офицера и домохозяйки. В юности Кылычдароглу получил экономическое образование. В 1983 году он стал заместителем директора Генерального управления по доходам Минфина Турции. Спустя восемь лет Кылычдароглу получил должность генерального директора Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей. Однако позже он бросил карьеру экономиста и ушел в политику. В 1994 году он был признан журналом Ekonomik Trend государственным чиновником года. В 2002 году он вступил Народно-республиканскую партию и стал депутатом парламента Турции. После этого он несколько раз избирался на новый срок. В партии Кылычдароглу пользовался большой популярностью. Однако он ни разу не становился кандидатом на выборы президента страны до 2023 года. Председателем партии он стал в 2010 году. Его партия ни разу не выигрывала партию Эрдогана на парламентских и президентских выборах. В Турции 14 мая проходят выборы на пост президента страны. Голосование было завешено в 17:00 по московскому времени. После этого начался подсчет голосов.