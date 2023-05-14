Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Местные жители жаловались на громкие взрывы в Севастополе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Севастополя услышали громкие звуки в городе. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что причина громких звуков кроется тренировке военного флота.
«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте», — написал Михаил Развожаев в своем
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