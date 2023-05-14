Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Севастополя Развожаев: звуки взрывов в городе связаны с тренировкой флота
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, крым, отпуск, отдых, туризм, портовый кран, порт, Севастополь порт
Местные жители жаловались на громкие взрывы в Севастополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Севастополя услышали громкие звуки в городе. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что причина громких звуков кроется тренировке военного флота.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе все спокойно.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Севастополя услышали громкие звуки в городе. Губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что причина громких звуков кроется тренировке военного флота. «Громкие звуки в городе — это флот проводит тренировки боевых расчетов на Северном молу и в Стрелецкой бухте», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе все спокойно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...