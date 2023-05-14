Сотрудники курганского оборонного завода лишились домов из-за пожаров

15 мая 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Курганским заводчанам, пострадавшим в пожарах, требуется помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) потеряли дома в масштабных пожарах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале завода. «Майские пожары многих курганцев лишили домов, дач и нажитого имущества. Среди потерявших жилье есть и заводчане. Сгорел дом со всеми постройками у Владислава Болдина, электрогазосварщика агрегатного завода. Больше нет жилья у Галины Невской, швеи-мотористки цеха комплектующих и тары», — указано в посте «Курганмашзавод». Сообщается, что в пожарах в поселке Смолино сгорел дому работника цеха гальванопокрытий Баглана Адырбекова. Его семья осталась без иного имущества. Как указано в посте КМЗ, предприятие также поддержит пострадавших от пожаров заводчан. Департамент по работе с персоналом вместе с профкомом завода принимают заявления на помощь. Уже в работу принято 25 обращений. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Кургане погибла работница местного военного завода. Это произошло в одном из поселков в пригороде города.

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) потеряли дома в масштабных пожарах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале завода. «Майские пожары многих курганцев лишили домов, дач и нажитого имущества. Среди потерявших жилье есть и заводчане. Сгорел дом со всеми постройками у Владислава Болдина, электрогазосварщика агрегатного завода. Больше нет жилья у Галины Невской, швеи-мотористки цеха комплектующих и тары», — указано в посте «Курганмашзавод». Сообщается, что в пожарах в поселке Смолино сгорел дому работника цеха гальванопокрытий Баглана Адырбекова. Его семья осталась без иного имущества. Как указано в посте КМЗ, предприятие также поддержит пострадавших от пожаров заводчан. Департамент по работе с персоналом вместе с профкомом завода принимают заявления на помощь. Уже в работу принято 25 обращений. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Кургане погибла работница местного военного завода. Это произошло в одном из поселков в пригороде города.