14 мая 2023

Сотрудники курганского оборонного завода лишились домов из-за пожаров

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Завод КМЗ. Курган, кмз, завод кмз, проходная кмз
Курганским заводчанам, пострадавшим в пожарах, требуется помощь Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) потеряли дома в масштабных пожарах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале завода.

«Майские пожары многих курганцев лишили домов, дач и нажитого имущества. Среди потерявших жилье есть и заводчане. Сгорел дом со всеми постройками у Владислава Болдина, электрогазосварщика агрегатного завода. Больше нет жилья у Галины Невской, швеи-мотористки цеха комплектующих и тары», — указано в посте «Курганмашзавод».

Сообщается, что в пожарах в поселке Смолино сгорел дому работника цеха гальванопокрытий Баглана Адырбекова. Его семья осталась без иного имущества. Как указано в посте КМЗ, предприятие также поддержит пострадавших от пожаров заводчан. Департамент по работе с персоналом вместе с профкомом завода принимают заявления на помощь. Уже в работу принято 25 обращений.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Кургане погибла работница местного военного завода. Это произошло в одном из поселков в пригороде города.

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Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) потеряли дома в масштабных пожарах. Об этом сообщается в официальном telegram-канале завода. «Майские пожары многих курганцев лишили домов, дач и нажитого имущества. Среди потерявших жилье есть и заводчане. Сгорел дом со всеми постройками у Владислава Болдина, электрогазосварщика агрегатного завода. Больше нет жилья у Галины Невской, швеи-мотористки цеха комплектующих и тары», — указано в посте «Курганмашзавод». Сообщается, что в пожарах в поселке Смолино сгорел дому работника цеха гальванопокрытий Баглана Адырбекова. Его семья осталась без иного имущества. Как указано в посте КМЗ, предприятие также поддержит пострадавших от пожаров заводчан. Департамент по работе с персоналом вместе с профкомом завода принимают заявления на помощь. Уже в работу принято 25 обращений. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в Кургане погибла работница местного военного завода. Это произошло в одном из поселков в пригороде города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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