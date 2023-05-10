Работник курганского военного завода погибла при пожаре

Сотрудница «Курганмашзавода» погибла в пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудница Курганского машиностроительного завода (КМЗ) погибла при пожаре в одном из поселков в пригороде Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Вследствие природного пожара, задохнувшись от дыма в собственном доме, на территории одного из поселков в пригороде Кургана погибла заводчанка. Она работала в региональном исследовательском центре — центральной заводской лаборатории ПАО „Курганмашзавод“. Руководство и коллектив предприятия приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили на КМЗ. Также на предприятии пообещали оказать всю необходимую помощь семьей погибшей.

Ранее URA.RU писало, что в курганских пожарах сгорели 500 жилых домов и около пяти тысяч строений. По данным на 10 мая, в огне погибли более 20 человек.