В США отметили, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с РФ

Спецпрокурор США Дарэм: расследование о связях Трампа с РФ было основано на неподтвержденных данных

16 мая 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

По словам американского спецпрокурора, расследование о связях Дональда Трампа с РФ было основано на «сырых данных» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Расследование дела о связях бывшего президента США Дональда Трампа и России было основано на «сырых и неподтвержденных» данных. Федеральному бюро расследований (ФБР) вообще не стоили его начинать, заявил спецпрокурор американского минюста Джон Дарэм. «ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года. Бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию для запуска процесса», — передает телеканал CNN со ссылкой на доклад спецпрокурора США. Из доклада Дарэма следует, что спецслужбы США перед выборами в 2016 году следили за представителями штаба Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы кандидата-республиканца несколько лет расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора». Также его наличие опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

Расследование дела о связях бывшего президента США Дональда Трампа и России было основано на «сырых и неподтвержденных» данных. Федеральному бюро расследований (ФБР) вообще не стоили его начинать, заявил спецпрокурор американского минюста Джон Дарэм. «ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года. Бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию для запуска процесса», — передает телеканал CNN со ссылкой на доклад спецпрокурора США. Из доклада Дарэма следует, что спецслужбы США перед выборами в 2016 году следили за представителями штаба Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы кандидата-республиканца несколько лет расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора». Также его наличие опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.