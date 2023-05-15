15 мая 2023

В США отметили, что ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с РФ

Спецпрокурор США Дарэм: расследование о связях Трампа с РФ было основано на неподтвержденных данных
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, трамп дональд
По словам американского спецпрокурора, расследование о связях Дональда Трампа с РФ было основано на «сырых данных» Фото:

Расследование дела о связях бывшего президента США Дональда Трампа и России было основано на «сырых и неподтвержденных» данных. Федеральному бюро расследований (ФБР) вообще не стоили его начинать, заявил спецпрокурор американского минюста Джон Дарэм.

«ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года. Бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию для запуска процесса», — передает телеканал CNN со ссылкой на доклад спецпрокурора США.

Из доклада Дарэма следует, что спецслужбы США перед выборами в 2016 году следили за представителями штаба Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы кандидата-республиканца несколько лет расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора». Также его наличие опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

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Расследование дела о связях бывшего президента США Дональда Трампа и России было основано на «сырых и неподтвержденных» данных. Федеральному бюро расследований (ФБР) вообще не стоили его начинать, заявил спецпрокурор американского минюста Джон Дарэм. «ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией в рамках выборов 2016 года. Бюро использовало сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию для запуска процесса», — передает телеканал CNN со ссылкой на доклад спецпрокурора США. Из доклада Дарэма следует, что спецслужбы США перед выборами в 2016 году следили за представителями штаба Трампа. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы кандидата-республиканца несколько лет расследовал «российское дело», не нашел свидетельств «сговора». Также его наличие опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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