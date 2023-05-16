Актер Чадов стал советником Махонина

Актер Алексей Чадов займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом Чадов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. Теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!» — сообщил подписчикам Чадов.
Актер в посте выразил слова благодарности губернатору Прикамья. «Спасибо за оказанное доверие и поддержку! Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — сообщил в соцсети Алексей Чадов.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себе советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.
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