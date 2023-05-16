Актер Чадов стал советником Махонина

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Первая лига КВН. 1/8 финала. Пермь., махонин дмитрий
У губернатора Прикамья появился новый советник по культуре Фото:

Актер Алексей Чадов займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом Чадов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. Теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!» — сообщил подписчикам Чадов.

Актер в посте выразил слова благодарности губернатору Прикамья. «Спасибо за оказанное доверие и поддержку! Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — сообщил в соцсети Алексей Чадов.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себе советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.

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Актер Алексей Чадов займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом Чадов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. Теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!» — сообщил подписчикам Чадов. Актер в посте выразил слова благодарности губернатору Прикамья. «Спасибо за оказанное доверие и поддержку! Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — сообщил в соцсети Алексей Чадов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себе советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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