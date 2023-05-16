Актер Чадов стал советником Махонина

16 мая 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

У губернатора Прикамья появился новый советник по культуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Актер Алексей Чадов займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом Чадов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. Теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!» — сообщил подписчикам Чадов. Актер в посте выразил слова благодарности губернатору Прикамья. «Спасибо за оказанное доверие и поддержку! Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — сообщил в соцсети Алексей Чадов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себе советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.

Актер Алексей Чадов займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом Чадов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Принял предложение вступить на должность советника губернатора Пермского края. Теперь буду курировать культурную жизнь и развитие кинематографа в регионе!» — сообщил подписчикам Чадов. Актер в посте выразил слова благодарности губернатору Прикамья. «Спасибо за оказанное доверие и поддержку! Впереди ждет большая работа, буду держать вас в курсе событий», — сообщил в соцсети Алексей Чадов. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил себе советника по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова.