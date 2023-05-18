Депутат Госдумы Гусев призвал ввести права на электросамокаты

18 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Электросамокаты помогают разгружать пробки в городе, считает Дмитрий Гусев Фото: Размик Закарян © URA.RU В России необходимо ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Выдавать их стоит с 16 лет. С таким предложением выступил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте», — объяснил Дмитрий Гусев. Депутат Госдумы сравнил электросамокаты с ситуацией со скутерами (мотороллерами). «У нас лет 15 назад была тема со скутерами. Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам и сразу прекратились эти вопросы. То же самое сейчас с самокатами», — добавил Гусев. При этом собеседник агентства подчеркнул, что убирать самокаты с городских улиц нельзя, так как это разгружает транспортную инфраструктуру. «Нужны самокаты, конечно. По городу двигаться. Тогда у нас и пробок меньше будет. Люди будут ездить на самокатах, вместо того, чтобы передвигаться на своих машинах. Это хороший городской транспорт. Просто он должен стать безопасным для людей», — отметил он. Ранее областной суд Омска оштрафовал на 350 тысяч рублей сервис Whoosh. Водитель представленного компанией в аренду электросамоката сбил 11 июня 2022 года в сквере маленькую девочку. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами. Выдавать их стоит с 16 лет. С таким предложением выступил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Была тема с электросамокатами. Я заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства. То есть приравнять самокаты к транспортным средствам. Также выдавать на них права, пусть и в облегченном варианте», — объяснил Дмитрий Гусев. Депутат Госдумы сравнил электросамокаты с ситуацией со скутерами (мотороллерами). «У нас лет 15 назад была тема со скутерами. Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам. Люди стали получать права, начали ездить уже по правилам и сразу прекратились эти вопросы. То же самое сейчас с самокатами», — добавил Гусев. При этом собеседник агентства подчеркнул, что убирать самокаты с городских улиц нельзя, так как это разгружает транспортную инфраструктуру. «Нужны самокаты, конечно. По городу двигаться. Тогда у нас и пробок меньше будет. Люди будут ездить на самокатах, вместо того, чтобы передвигаться на своих машинах. Это хороший городской транспорт. Просто он должен стать безопасным для людей», — отметил он. Ранее областной суд Омска оштрафовал на 350 тысяч рублей сервис Whoosh. Водитель представленного компанией в аренду электросамоката сбил 11 июня 2022 года в сквере маленькую девочку. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.