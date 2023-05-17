Алексей Чадов заявлял, что стал советником Дмитрия Махонина
Актер Алексей Чадов опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В соцсетях он рассказал, что играет чиновника в фильме «Культурная комедия», живущего и работающего в Прикамье.
«Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — пишет Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Чадов сообщил, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку.
Алексей Чадов играет роль чиновника, который живет и работает в Пермском крае
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