17 мая 2023

Актер Чадов опроверг свое становление советником пермского губернатора. Фото

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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Алексей Чадов заявлял, что стал советником Дмитрия Махонина Фото:

Актер Алексей Чадов опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В соцсетях он рассказал, что играет чиновника в фильме «Культурная комедия», живущего и работающего в Прикамье.

«Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — пишет Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Чадов сообщил, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку.

Алексей Чадов играет роль чиновника, который живет и работает в Пермском крае
Алексей Чадов играет роль чиновника, который живет и работает в Пермском крае

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Актер Алексей Чадов опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В соцсетях он рассказал, что играет чиновника в фильме «Культурная комедия», живущего и работающего в Прикамье. «Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — пишет Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Чадов сообщил, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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