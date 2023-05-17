Актер Чадов опроверг свое становление советником пермского губернатора. Фото

18 мая 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Алексей Чадов заявлял, что стал советником Дмитрия Махонина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Актер Алексей Чадов опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В соцсетях он рассказал, что играет чиновника в фильме «Культурная комедия», живущего и работающего в Прикамье. «Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — пишет Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Чадов сообщил, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку. Алексей Чадов играет роль чиновника, который живет и работает в Пермском крае Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов опроверг информацию о том, что станет советником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В соцсетях он рассказал, что играет чиновника в фильме «Культурная комедия», живущего и работающего в Прикамье. «Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — пишет Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Чадов сообщил, что займет должность советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку.