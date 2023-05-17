Asahi: в МИД Украины призвали Китай урегулировать конфликт с Россией

18 мая 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

На Украине исключили урегулирование конфликта без участия Китая Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине на правах постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Новость по теме Как мировое сообщество отреагировало на мирный план Китая по Украине. Фото «В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы», — высказалась Джапарова, ее слова передает японское издание Asahi. Она отметила, что присутствовала при телефонном разговоре президента Украины с главой КНР, который, по ее мнению, прошел в «теплой атмосфере». Ранее стало известно, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор о ситуации в зоне спецоперации, передает «Царьград». Позже по итогам диалога, Зеленский заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира. В феврале Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов, который Киев проигнорировал, пишет MK.RU.

Китай должен участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине на правах постоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. «В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы», — высказалась Джапарова, ее слова передает японское издание Asahi. Она отметила, что присутствовала при телефонном разговоре президента Украины с главой КНР, который, по ее мнению, прошел в «теплой атмосфере». Ранее стало известно, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор о ситуации в зоне спецоперации, передает «Царьград». Позже по итогам диалога, Зеленский заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки ради мира. В феврале Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов, который Киев проигнорировал, пишет MK.RU.