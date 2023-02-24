Как мировое сообщество отреагировало на мирный план Китая по Украине. Фото

24 февраля 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Мирный план Китая одобрили не во всех странах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай представил мирный план, в котором, в частности, говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств. Сначала президент Украины Владимир Зеленский проявил заинтересованность в предложенном КНР документе, а затем похвалил Пекин за инициативность. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на план КНР по решению украинского конфликта. Как только стало известно о том, что Китай подготовил мирный план урегулирования конфликта на Украине, Зеленский заявил, что украинские дипломаты встретятся с представителями из КНР, чтобы обсудить детали этого документа. Позже украинский лидер в ходе пресс-конференции похвалил план Китая, назвав его «мыслями о происходящем конфликте». Однако депутат Верховной Рады Арахамия не одобрил содержание документа, назвав позицию КНР «неприемлемой».

В Белом доме на представленный Китаем план заявили, что украинский конфликт должен быть разрешен еще на первом пункте. Также советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон не имеет права навязывать Украине то, как нужно договариваться с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что китайский мирный план «не заслуживает большого доверия». Причиной такого скепсиса стало сотрудничество КНР с российской стороной.

Также на мирный план Китая отреагировал зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он заявил, что план КНР, несмотря на прогнозы не охладит отношения между российской и китайской сторонами. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В нем говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, об однообразном применении международного права, а также о поддержке государствами возобновления разговора Москвы и Киева.

Китай представил мирный план, в котором, в частности, говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств. Сначала президент Украины Владимир Зеленский проявил заинтересованность в предложенном КНР документе, а затем похвалил Пекин за инициативность. URA.RU приводит реакцию мирового сообщества на план КНР по решению украинского конфликта. Ранее Министерство иностранных дел КНР представило мирный план по урегулированию украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. В нем говорится об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств, об однообразном применении международного права, а также о поддержке государствами возобновления разговора Москвы и Киева.