17 мая 2023

Свердловская область попала в топ регионов-лидеров по количеству аптек

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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
В Свердловской области увеличилось количество аптек Фото:

Свердловская область в тройке лидеров по приросту аптечных точек в 2023 году. Об этом сообщает Государственное автономное учреждение региона «Фармация», ссылаясь на аналитические данные компании «Альфа Ресерч и Маркетинг».

«На март 2023 года в России насчитывается 74 911 аптечных точек, что больше по отношению к марту 2022 года на 3 497 точек. Регионом-лидером по абсолютному приросту количества точек стал Краснодарский край, в котором насчитывается 4 045 аптечных точек. На второй строчке рейтинга — Ростовская область с приростом в 223 точки. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, количество точек в которой увеличилось на 166 по отношению к 2022 году. Регионом-аутсайдером стала Чеченская Республика», — сказано в сообщении.

«Фармация» является единственным оператором по программе бесплатной вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок России. Со склада учреждения идет отпуск вакцин и препаратов в медицинские учреждения. В обязанности государственного автономного учреждения «Фармация» в части льготного лекарственного обеспечения входят все организационные вопросы. Это приемка, хранение и отпуск препаратов со склада аптекам.

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Свердловская область в тройке лидеров по приросту аптечных точек в 2023 году. Об этом сообщает Государственное автономное учреждение региона «Фармация», ссылаясь на аналитические данные компании «Альфа Ресерч и Маркетинг». «На март 2023 года в России насчитывается 74 911 аптечных точек, что больше по отношению к марту 2022 года на 3 497 точек. Регионом-лидером по абсолютному приросту количества точек стал Краснодарский край, в котором насчитывается 4 045 аптечных точек. На второй строчке рейтинга — Ростовская область с приростом в 223 точки. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, количество точек в которой увеличилось на 166 по отношению к 2022 году. Регионом-аутсайдером стала Чеченская Республика», — сказано в сообщении. «Фармация» является единственным оператором по программе бесплатной вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок России. Со склада учреждения идет отпуск вакцин и препаратов в медицинские учреждения. В обязанности государственного автономного учреждения «Фармация» в части льготного лекарственного обеспечения входят все организационные вопросы. Это приемка, хранение и отпуск препаратов со склада аптекам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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