Свердловская область попала в топ регионов-лидеров по количеству аптек

18 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Свердловской области увеличилось количество аптек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская область в тройке лидеров по приросту аптечных точек в 2023 году. Об этом сообщает Государственное автономное учреждение региона «Фармация», ссылаясь на аналитические данные компании «Альфа Ресерч и Маркетинг». «На март 2023 года в России насчитывается 74 911 аптечных точек, что больше по отношению к марту 2022 года на 3 497 точек. Регионом-лидером по абсолютному приросту количества точек стал Краснодарский край, в котором насчитывается 4 045 аптечных точек. На второй строчке рейтинга — Ростовская область с приростом в 223 точки. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, количество точек в которой увеличилось на 166 по отношению к 2022 году. Регионом-аутсайдером стала Чеченская Республика», — сказано в сообщении. «Фармация» является единственным оператором по программе бесплатной вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок России. Со склада учреждения идет отпуск вакцин и препаратов в медицинские учреждения. В обязанности государственного автономного учреждения «Фармация» в части льготного лекарственного обеспечения входят все организационные вопросы. Это приемка, хранение и отпуск препаратов со склада аптекам.

Свердловская область в тройке лидеров по приросту аптечных точек в 2023 году. Об этом сообщает Государственное автономное учреждение региона «Фармация», ссылаясь на аналитические данные компании «Альфа Ресерч и Маркетинг». «На март 2023 года в России насчитывается 74 911 аптечных точек, что больше по отношению к марту 2022 года на 3 497 точек. Регионом-лидером по абсолютному приросту количества точек стал Краснодарский край, в котором насчитывается 4 045 аптечных точек. На второй строчке рейтинга — Ростовская область с приростом в 223 точки. Замыкает тройку лидеров Свердловская область, количество точек в которой увеличилось на 166 по отношению к 2022 году. Регионом-аутсайдером стала Чеченская Республика», — сказано в сообщении. «Фармация» является единственным оператором по программе бесплатной вакцинации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок России. Со склада учреждения идет отпуск вакцин и препаратов в медицинские учреждения. В обязанности государственного автономного учреждения «Фармация» в части льготного лекарственного обеспечения входят все организационные вопросы. Это приемка, хранение и отпуск препаратов со склада аптекам.