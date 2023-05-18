Песков заявил об определенных гарантиях, которые позволили России продлить зерновую сделку

Россия продлила зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что для Россельхозбанка прорабатываются гарантии для обхода санкций.
«Да действительно, мы можем подтвердить, что принято решение продолжить эту черноморскую сделку сроком на два месяца. Есть относительно результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН. Что касается гарантий для Россельхозбанка — прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT (международная система денежных переводов — прим. URA.RU)», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что дальнейшая судьба сделки находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть. Он подчеркнул, что Россия будет пытаться решить все проблемы по соглашению в течение 60 дней.
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