Ресторанный критик предсказал уход тирамису, «Цезаря» и сырников из жизни челябинцев

По мнению Кински, челябинцев окончательно утомил салат «Цезарь» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске пройдет мода на стандартные десерты, привычные салаты и даже сырники. О том, что горожан утомили старые тренды, URA.RU сообщил ресторанный критик Глориан Кински.

«Некогда популярные тарталетки, бельгийские вафли, торт „Красный бархат“, тирамису и чизкейки уступают место новым десертам. Сырники хорошо продержались два сезона, но сейчас тренд сходит на нет. Из кухни окончательно утомил салат „Цезарь“. Пережив много модификаций, он неоднозначно выглядит в меню. Особенно, когда в нем покупной соус и вялая пекинская капуста вместо салата айсберг», — отметил URA.RU Кински.

Критик уточнил URA.RU, что спад популярности заметен среди супов Фо Бо и Том Ям. Заведения пытаются вводить новые позиции, одна из них — суп лакса. По заявлению Кински, лакса так и не был отмечен горожанами, хотя его состав по морепродуктам богаче Том Яма.

«Меньше всего продержались венские вафли. Всплеска не вызвали. К тому же практически везде они покупные и невкусные. За исключением, разумеется, свежей начинки», — резюмировал URA.RU Кински.

Среди любимых челябинцами остается итальянская, восточная и азиатская кухни. Все они, по мнению критика, близки и привычны жителям Южного Урала. Свое развитие продолжает стрит- и фаст-фуд. Тренд на уличную еду Кински прогнозировал еще в начале года. Тогда он отметил URA.RU, что откроется много новых точек и стрит-фуд появится даже в ресторанах.