03 января 2023
02 января 2023

Трендом ресторанов Челябинска в 2022 году стала грузинская кухня

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинское бистро
Мода на грузинскую кухню у южноуральцев объясняется схожим кулинарным менталитетом Фото:

В Челябинске в 2022 году трендом среди ресторанов стала грузинская кухня. Об этом URA.RU рассказал ресторанный критик Глориан Кински.

«В 2022 году у нас вошла в моду грузинская кухня. Итальянская кухня остается всегда в моде. Она никогда из нее не выходит и неизменно остается в трендах. В тренде 2023 года стрит- и фаст-фуд — их подают и больше станут подавать даже в ресторанах. Открывается много новых точек», — уточнил Кински.

Критик объяснил, что тренд на Грузию возникает периодически из-за созвучности с кулинарным менталитетом южноуральцев — выпечкой и мясными блюдами с пряностями и яркими соусами. Любовь горожан к итальянской кухне можно объяснить тягой к прекрасному.

«Вклад Италии в мировую кулинарию невозможно переоценить — продукты превосходного качества, их веками выверенные сочетания и мастерское исполнение носителей итальянской культуры. Еда для итальянцев — почти религия», — отметил Кински.

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В Челябинске в 2022 году трендом среди ресторанов стала грузинская кухня. Об этом URA.RU рассказал ресторанный критик Глориан Кински. «В 2022 году у нас вошла в моду грузинская кухня. Итальянская кухня остается всегда в моде. Она никогда из нее не выходит и неизменно остается в трендах. В тренде 2023 года стрит- и фаст-фуд — их подают и больше станут подавать даже в ресторанах. Открывается много новых точек», — уточнил Кински. Критик объяснил, что тренд на Грузию возникает периодически из-за созвучности с кулинарным менталитетом южноуральцев — выпечкой и мясными блюдами с пряностями и яркими соусами. Любовь горожан к итальянской кухне можно объяснить тягой к прекрасному. «Вклад Италии в мировую кулинарию невозможно переоценить — продукты превосходного качества, их веками выверенные сочетания и мастерское исполнение носителей итальянской культуры. Еда для итальянцев — почти религия», — отметил Кински.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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