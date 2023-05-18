Двое человек погибли при обстреле ВСУ села Белгородской области

ВСУ ударили по селу в Белгородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При обстреле ВСУ села Нижнее Березово Белгородской области погибли два человека, еще один ранен. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Нижнее Березово погибли два человека. <…> ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в Telegram. Он уточнил, что третий пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
ВСУ регулярно обстреливают пограничную зону с Белгородской областью 16 мая украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами.
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