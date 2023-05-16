SHOT: ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещенными снарядами

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ нанесли удар запрещенными снарядами по Белгородской области, сообщает SHOT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области. В результате происшествия пострадавших нет.

«Со стороны ВСУ нанесен удар из РСЗО „Град“ по Белгородской области фосфорными снарядами», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что обстрелам подверглись два села, находящиеся в Валуйском районе. Зажигательные снаряды 122 калибра и количеством 12 штук упали недалеко от села Нижние Мельницы. Пострадавшие отсутствуют, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказал просьбам украинских властей о предоставлении фосфорных бомб. Известно, что применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» от 1980 года.

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Украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области. В результате происшествия пострадавших нет. «Со стороны ВСУ нанесен удар из РСЗО „Град“ по Белгородской области фосфорными снарядами», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что обстрелам подверглись два села, находящиеся в Валуйском районе. Зажигательные снаряды 122 калибра и количеством 12 штук упали недалеко от села Нижние Мельницы. Пострадавшие отсутствуют, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказал просьбам украинских властей о предоставлении фосфорных бомб. Известно, что применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» от 1980 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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