SHOT: ВСУ обстреляли Белгородскую область запрещенными снарядами

Украинские РСЗО «Град» нанесли удар запрещенными фосфорными бомбами по Белгородской области. В результате происшествия пострадавших нет.
«Со стороны ВСУ нанесен удар из РСЗО „Град“ по Белгородской области фосфорными снарядами», — сообщает telegram-канал SHOT. Там добавили, что обстрелам подверглись два села, находящиеся в Валуйском районе. Зажигательные снаряды 122 калибра и количеством 12 штук упали недалеко от села Нижние Мельницы. Пострадавшие отсутствуют, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отказал просьбам украинских властей о предоставлении фосфорных бомб. Известно, что применение фосфорных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» от 1980 года.
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