В Пермском крае собаку повесили на дереве

Собаку повесили на кабеле, примотанном к дереву Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае неизвестные повесили собаку на дереве, обмотав шею животного кабелем. Об этом сообщили местные жители, столкнувшиеся с увиденным на пути от поселка Сейсмопартия в сторону Чернушки.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Только для многих это просто слова. Сегодня гуляя, мы с сестрой увидели такую картину, сказать, что мы были в шок — это не то слово. Я даже не могу описать какие у нас были чувства», — рассказывает местный житель в соцсети, передает издание perm.aif.ru. По его мнению, инцидент произошел 18 мая.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее жительница Соликамска рассказывала, что кто-то пытался убить собаку, повесив ее на сук дерева. Тогда животное удалось спасти.