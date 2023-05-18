18 мая 2023

В Пермском крае собаку повесили на дереве

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, провода, связь, кабели, электричество
Собаку повесили на кабеле, примотанном к дереву Фото:

В Пермском крае неизвестные повесили собаку на дереве, обмотав шею животного кабелем. Об этом сообщили местные жители, столкнувшиеся с увиденным на пути от поселка Сейсмопартия в сторону Чернушки.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Только для многих это просто слова. Сегодня гуляя, мы с сестрой увидели такую картину, сказать, что мы были в шок — это не то слово. Я даже не могу описать какие у нас были чувства», — рассказывает местный житель в соцсети, передает издание perm.aif.ru. По его мнению, инцидент произошел 18 мая.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее жительница Соликамска рассказывала, что кто-то пытался убить собаку, повесив ее на сук дерева. Тогда животное удалось спасти.

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В Пермском крае неизвестные повесили собаку на дереве, обмотав шею животного кабелем. Об этом сообщили местные жители, столкнувшиеся с увиденным на пути от поселка Сейсмопартия в сторону Чернушки. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Только для многих это просто слова. Сегодня гуляя, мы с сестрой увидели такую картину, сказать, что мы были в шок — это не то слово. Я даже не могу описать какие у нас были чувства», — рассказывает местный житель в соцсети, передает издание perm.aif.ru. По его мнению, инцидент произошел 18 мая. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее жительница Соликамска рассказывала, что кто-то пытался убить собаку, повесив ее на сук дерева. Тогда животное удалось спасти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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