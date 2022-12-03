03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Пермском крае хотели убить собаку, повесив ее на сук дерева

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, собака, собачка, домашние животные, домашний питомец
Пострадавшее животное увезли в приют (архивное фото) Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) рассказала, что кто-то пытался убить собаку, повесив ее на сук дерева. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте».

«Опубликуйте, пожалуйста. Мой муж только что спас собачку. Кто-то повесил ее на сук дерева. Живодеры, вас ждет такая же участь. Сколько зла на земле. А песик очень умный и ласковый», — рассказывает Анна Уральская. Пострадавшее животное было увезено в приют.

Комментаторы возмутились из-за происшедшего и поблагодарили за спасение собаки. «Люди перестали любить, им стало просто взять и обидеть, поиздеваться над собачкой, сделать что-то плохое. Совесть их не мучает. А вам спасибо за спасение и помощь. А те, кто причиняют боль, подумайте о завтрашнем дне», — благодарит Людмила Вереткова.

Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. Стоимость отлова собак в Перми — 11,4 млн рублей.

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Жительница Соликамска (Пермский край) рассказала, что кто-то пытался убить собаку, повесив ее на сук дерева. Об этом она рассказала в паблике «Подслушано Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте». «Опубликуйте, пожалуйста. Мой муж только что спас собачку. Кто-то повесил ее на сук дерева. Живодеры, вас ждет такая же участь. Сколько зла на земле. А песик очень умный и ласковый», — рассказывает Анна Уральская. Пострадавшее животное было увезено в приют. Комментаторы возмутились из-за происшедшего и поблагодарили за спасение собаки. «Люди перестали любить, им стало просто взять и обидеть, поиздеваться над собачкой, сделать что-то плохое. Совесть их не мучает. А вам спасибо за спасение и помощь. А те, кто причиняют боль, подумайте о завтрашнем дне», — благодарит Людмила Вереткова. Ранее URA.RU писало, что Пермь заняла четвертое место по затратам на отлов собак на Урале. Стоимость отлова собак в Перми — 11,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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